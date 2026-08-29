Політ в літаку: який одяг не варто вдягати на рейс

Пасажири в літаку Emirates. Фото: Новини.LIVE

Стюардеса закликала пасажирів не одягати одну річ у літак. Чаріті Нелмс, яка вже 11 років працює в авіації, дала мандрівникам цінну пораду.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що не варто вдягати в літак

Бортпровідниця розповіла, яку річ ніколи не варто вдягати в літак. Вона застерегла мандрівників від польотів в шортах, спідницях чи сукнях.

За її словами, в такому одязі шкіра може контактувати з різними видами біологічних рідин та іншими забрудненнями, що в’їлися в сидіння.

"Носіть штани. Шорти, спідниці, сукні — категорично ні. Носіть довгі штани, ваша шкіра ні в якому разі не повинна торкатися сидінь", — закликала вона пасажирів.

Читайте також:

Хоча в літаках регулярно прибирають, більшість короткомагістральних рейсів проходять лише швидку "підготовку до наступного рейсу" перед тим, як на борт підніметься наступна група пасажирів. що Під час таких прибирань основна увага приділяється кухонним зонам, туалетам та сміттєвим бакам.

Літаки, які виконали далекомагістральні рейси тривалістю приблизно від восьми до десяти годин і залишаються на ніч, як правило, проходять більш ретельне прибирання, "з особливою увагою до зон для пасажирів у сидіннях та навколо них".

Повне глибоке прибирання передбачає більш ретельну обробку — знімаються сидіння та інші поверхні, щоб відкрити доступ до внутрішніх механізмів, відсіків, шаф та місць для зберігання.

Однак такі ретельні процедури проводяться лише періодично, а їхня частота залежить від авіакомпанії. Вважається, що British Airways робить це кожні 500 льотних годин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та креми для засмаги.

Також Новини.LIVE писали, яку сумку без доплат можна взяти з собою в літак SkyUp у 2026 році. Її вартість включена у вартість квитка та залежить від вибраного тарифу. Мандрівники без доплат за тарифом Just Fly можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.