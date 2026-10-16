Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Незаметная деталь: благодаря какой мелочи в вагоне метро всегда чисто и сухо

Незаметная деталь: благодаря какой мелочи в вагоне метро всегда чисто и сухо

Ua ru
16 октября 2026 08:32
Метро в Киеве: для чего у дверей в вагонах установлены бортики и желобок
Пассажир в киевском метро. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Его работу обеспечивают десятки сотрудников, обслуживающих вагоны и станции. Сотрудники метро следят за исправностью всех механизмов — от поездов до эскалаторов.

Опытный машинист Дмитрий Рода рассказал в TikTok, для чего под дверями в вагонах метро расположены бортики и желобок, передает Новини.LIVE.

Реклама

Интересный нюанс о вагонах киевского метро

Бортики и желобок расположены внизу каждой двери в вагоне. Машинист объяснил, что желобок предназначен для фиксации дверей. Он необходим для того, чтобы двери не вибрировали во время движения и не выдавливались пассажирами, а также чтобы у дверей был небольшой упор снизу.

"Однако направляющие ролики, которые удерживают створку в ровном положении при открытии или закрытии, находятся чуть ниже", — продемонстрировал механизм работы дверей мужчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист добавил, что основная задача этого желоба и бортика заключается в том, чтобы на открытом участке метрополитена во время дождя или снега стекающая вода не попадала в салон вагона.

Читайте также:

В частности, вода стекает по дверям, выходит через желобок и не попадает в салон. Специальные прорези в желобке помогают тележкам или коляскам заезжать в салон вагона.

Машинист также добавил, что благодаря желобку никакие посторонние предметы или грязь не попадают в салон.

Он также отметил, что благодаря этому пассажиры не спотыкаются, заходя в салон вагона, ведь пол чуть выше платформы станций.

Интересно, что не на всех поездах желоба имеют прорези. В частности, на некоторых моделях они цельные.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.

Также Новини.LIVE писали, что представители киевского метрополитена ответили, не получали ли они официальных поручений об отмене бесплатного проезда в метро во время "желтой" тревоги. Однако пока неизвестно, разрабатывают ли столичные чиновники такое решение и изменения в настоящее время.

Киев метро соцсети общественный транспорт вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации