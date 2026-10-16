Метро в Киеве: для чего у дверей в вагонах установлены бортики и желобок

Пассажир в киевском метро. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Его работу обеспечивают десятки сотрудников, обслуживающих вагоны и станции. Сотрудники метро следят за исправностью всех механизмов — от поездов до эскалаторов.

Опытный машинист Дмитрий Рода рассказал в TikTok, для чего под дверями в вагонах метро расположены бортики и желобок, передает Новини.LIVE.

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Интересный нюанс о вагонах киевского метро

Бортики и желобок расположены внизу каждой двери в вагоне. Машинист объяснил, что желобок предназначен для фиксации дверей. Он необходим для того, чтобы двери не вибрировали во время движения и не выдавливались пассажирами, а также чтобы у дверей был небольшой упор снизу.

"Однако направляющие ролики, которые удерживают створку в ровном положении при открытии или закрытии, находятся чуть ниже", — продемонстрировал механизм работы дверей мужчина.

Машинист добавил, что основная задача этого желоба и бортика заключается в том, чтобы на открытом участке метрополитена во время дождя или снега стекающая вода не попадала в салон вагона.

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В частности, вода стекает по дверям, выходит через желобок и не попадает в салон. Специальные прорези в желобке помогают тележкам или коляскам заезжать в салон вагона.

Машинист также добавил, что благодаря желобку никакие посторонние предметы или грязь не попадают в салон.

Он также отметил, что благодаря этому пассажиры не спотыкаются, заходя в салон вагона, ведь пол чуть выше платформы станций.

Интересно, что не на всех поездах желоба имеют прорези. В частности, на некоторых моделях они цельные.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.

Также Новини.LIVE писали, что представители киевского метрополитена ответили, не получали ли они официальных поручений об отмене бесплатного проезда в метро во время "желтой" тревоги. Однако пока неизвестно, разрабатывают ли столичные чиновники такое решение и изменения в настоящее время.