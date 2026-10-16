Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Малопомітна деталь: завдяки якій дрібниці у вагоні метро завжди чисто та сухо

Малопомітна деталь: завдяки якій дрібниці у вагоні метро завжди чисто та сухо

Ua ru
16 жовтня 2026 08:32
Метро в Києві: для чого під дверима у вагонах розташовані бортики й жолобок
Пасажир в метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє у справах тисячі пасажирів. Його роботу забезпечують десятки працівників, які обслуговують вагони та станції. Працівники підземки слідкують за справністю всіх механізмів — від потягів до ескалаторів.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, для чого під дверима у вагонах метро розташовані бортики й жолобок, передає Новини.LIVE.

Реклама

Цікавий нюанс про вагони київського метро

Бортики та жолобок розташовані унизу кожної двері у вагоні. Машиніст пояснив, що жолобок призначений для витримки дверей. Він необхідний для того, що вони не вібрували під час руху і їх не витискали пасажири та щоб двері мали невеличкий упор знизу.

"Проте направляючі ролики, які тримають рівну стулку, яка відкривається або закривається, знаходяться трохи нижче", — показав механізм роботи дверей чоловік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машиніст додав, що основна задача цього жолобка і бортика, для того, щоб на відкритій ділянці метрополітену під час дощу або снігу вода, яка стікає, не потрапляла в салон вагона.

Читайте також:

Зокрема, вода стікає по дверях, виходить через жолобок та не потрапляє в салон. Спеціальні розрізи в жолобку допомагають візкам чи коляскам заїжджати до салону вагона.

Машиніст також додав, що завдяки жолобку будь-який сторонній предмет або бруд не потрапляє в салон.

Він також додав, що завдяки йому пасажири не спіткаються, заходячи у салон вагону, адже підлога трошечки вища за платформу станцій. 

Цікаво що не на всіх потягах жолобки розривні. Зокрема, на деяких моделях вони суцільні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в стінах київського метрополітену ховаються жителі та гості міста під час атак Росії. Громадяни мають право попросити у працівника метрополітену стілець, за необхідності також можна скористатися туалетом. На частині станцій облаштовані USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та інших гаджетів.

Також Новини.LIVE писали, що представники метро Києва відповіли, чи не отримували офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги. Проте наразі невідомо, чи напрацьовують столичні посадовці таке рішення та зміни нині.

Київ метро соцмережі громадський транспорт вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації