Метро в Києві: для чого під дверима у вагонах розташовані бортики й жолобок

Пасажир в метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє у справах тисячі пасажирів. Його роботу забезпечують десятки працівників, які обслуговують вагони та станції. Працівники підземки слідкують за справністю всіх механізмів — від потягів до ескалаторів.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, для чого під дверима у вагонах метро розташовані бортики й жолобок, передає Новини.LIVE.

Реклама

Цікавий нюанс про вагони київського метро

Бортики та жолобок розташовані унизу кожної двері у вагоні. Машиніст пояснив, що жолобок призначений для витримки дверей. Він необхідний для того, що вони не вібрували під час руху і їх не витискали пасажири та щоб двері мали невеличкий упор знизу.

"Проте направляючі ролики, які тримають рівну стулку, яка відкривається або закривається, знаходяться трохи нижче", — показав механізм роботи дверей чоловік.

Машиніст додав, що основна задача цього жолобка і бортика, для того, щоб на відкритій ділянці метрополітену під час дощу або снігу вода, яка стікає, не потрапляла в салон вагона.

Читайте також:

Зокрема, вода стікає по дверях, виходить через жолобок та не потрапляє в салон. Спеціальні розрізи в жолобку допомагають візкам чи коляскам заїжджати до салону вагона.

Машиніст також додав, що завдяки жолобку будь-який сторонній предмет або бруд не потрапляє в салон.

Він також додав, що завдяки йому пасажири не спіткаються, заходячи у салон вагону, адже підлога трошечки вища за платформу станцій.

Цікаво що не на всіх потягах жолобки розривні. Зокрема, на деяких моделях вони суцільні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в стінах київського метрополітену ховаються жителі та гості міста під час атак Росії. Громадяни мають право попросити у працівника метрополітену стілець, за необхідності також можна скористатися туалетом. На частині станцій облаштовані USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та інших гаджетів.

Також Новини.LIVE писали, що представники метро Києва відповіли, чи не отримували офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги. Проте наразі невідомо, чи напрацьовують столичні посадовці таке рішення та зміни нині.