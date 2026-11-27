Самолет Ryanair. Фото: УНИАН

Крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair незаметно изменил процедуру распределения мест. Пассажиры заметили, что автоматически назначенное место появляется в посадочном талоне уже за несколько часов до вылета.

Об этом сообщает nine.com.au, передает Новини.LIVE.

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Ryanair изменил правила распределения мест в самолете

Некоторые пассажиры лоукостера Ryanair обратили внимание на изменения в процедуре автоматического распределения мест — номер кресла теперь отображается в посадочном талоне лишь за три часа до вылета. Ранее пассажиры видели его сразу после завершения онлайн-регистрации.

При регистрации Ryanair предлагает путешественникам либо выбрать желаемое место за дополнительную плату, либо система автоматически выберет его бесплатно.

Пассажиры, выбиравшие бесплатный вариант (random seat allocation), ранее могли узнать своё место заранее и, при необходимости, доплатить за смену кресла, если назначенное автоматически их не устраивало.

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Похоже, что теперь эта опция недоступна: до момента обновления билета пассажиры не знают, где будут сидеть, и не могут заранее принять решение об изменении места.

"Время распределения бесплатных мест, назначаемых случайным образом, всегда определяется авиакомпанией", — прокомментировал ситуацию лоукостер.

Пока неизвестно, распространится ли новая практика на все рейсы. В официальном комментарии авиакомпания не уточнила, будут ли исключения для отдельных маршрутов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что Ryanair может оштрафовать пассажиров на 55 евро. Рискуют те, кто покупает билеты Ryanair через сторонние сайты или туристические агентства. Из-за этих ресурсов возникают проблемы с регистрацией на рейс.

Также мы писали, какие новые направления Ryanair откроет из Польши весной. С 30 марта лоукостер запустит рейсы в португальский Фару два раза в неделю. Билеты в одну сторону стоят от 66 евро, а перелет продлится около четырёх часов.