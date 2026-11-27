Літак Ryanair. Фото: УНІАН

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник Ryanair непомітно змінив процедуру розподілу місць. Пасажири помітили, що призначене автоматично місце з’являється в посадковому талоні вже за кілька годин до вильоту.

Про це повідомляє nine.com.au, передає Новини.LIVE.

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Ryanair змінив правила розподілу місць в літаку

Деякі пасажири лоукостера Ryanair звернули увагу на зміни в процедурі автоматичного розподілу місць — номер крісла тепер відображається в посадковому талоні лише за три години до вильоту. Раніше пасажири бачили його одразу після завершення онлайн-реєстрації.

Під час реєстрації Ryanair пропонує мандрівникам або обрати бажане місце за додаткову плату, або система автоматично його обере безкоштовно.

Пасажири, які обирали безкоштовний варіант (random seat allocation), раніше мали змогу дізнатися своє місце заздалегідь і, за необхідності, доплатити за зміну крісла, якщо призначене автоматично їх не влаштовувало.

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Схоже, що тепер ця опція недоступна: до моменту оновлення талона мандрівники не знають, де сидітимуть, і не можуть заздалегідь прийняти рішення про зміну місця.

"Час розподілу безкоштовних місць, що призначаються випадковим чином, завжди визначається авіакомпанією", — прокоментував ситуацію лоукостер.

Наразі невідомо, чи пошириться нова практика на всі рейси. В офіційному коментарі авіакомпанія не уточнила, чи будуть винятки для окремих маршрутів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що Ryanair може оштрафувати пасажирів на 55 євро. Ризикують ті, хто купують квитки Ryanair через сторонні сайти або туристичні агентства. Через ці ресурси виникають проблеми із реєстрацією на рейс.

Також ми писали, які нові напрямки Ryanair відкриє з Польщі навесні. Із 30 березня лоукостер запустить рейси до португальського Фару двічі на тиждень. Квитки в один бік коштують від 66 євро, а переліт триватиме близько чотирьох годин.