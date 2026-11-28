Самолет авиакомпании Emirates. Фото: Новости.LIVE/Юлия Ляхова

Представьте себе следующую ситуацию: вы летите на самолете в долгожданный отпуск, но оказываетесь на взлетной полосе другой страны, не запланированной для отдыха. Опытный пилот объяснил, почему им иногда приходится сажать самолеты не там, где вы ожидали приземлиться.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Почему пилоты иногда летят не туда, куда вы покупали билет?

Пилот рассказал, что один из его рейсов Дака-Шарджа проходил как обычный рабочий день. Однако был нюанс — прогноз погоды. В частности, тогда в ОАЭ ожидались грозы, что довольно редко бывает в этом регионе.

"Авиация работает не наобум, а на основе фактов. Поэтому мы взяли дополнительное топливо. По маршруту тоже всё было в порядке. Мы постоянно следили за погодой, но при подлёте к Шардже ситуация начала меняться. Появилась грозовая активность, порывистый ветер и сообщения о сдвиге ветра", — поделился мужчина.

Пилот рассказал, что сдвиг ветра — это когда ветер резко меняется у земли, и для посадки это один из самых опасных факторов.

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Он рассказал, что в тот день самолеты, летевшие впереди, пытались приземлиться, но вынуждены были идти на второй круг из-за сильного сдвига ветра.

"Топливо у нас было, поэтому мы вошли в зону ожидания. В авиации это нормально, лучше подождать, чем торопиться в таких случаях. Потом выяснилось, что наш запасной аэродром в Дубае закрывается из-за грозы. Топливо расходуется, и вариантов становится все меньше. Погода ухудшается повсюду, и мы направляемся на второй запасной аэродром Рас-эль-Хайма", — отметил пилот.

Мужчина признался, что как только они приземлились на запасном аэродроме, погода резко ухудшилась. Когда гроза утихла, экипаж заправил самолет и спокойно вылетел из Рас-эль-Хайма в Шарджу.

Пилот подытожил, что в авиации не всегда важно приземлиться по расписанию, важно всегда делать это безопасно, и именно для этого у экипажа всегда есть план Б.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие бесплатные услуги доступны пассажирам в аэропортах Польши. Путешественники могут пользоваться Wi-Fi, заряжать телефоны, набирать питьевую воду и отдыхать в залах ожидания. А пассажиры от 70 лет в варшавском аэропорту Шопена могут бесплатно пройти контроль безопасности через Fast Track.

Ранее мы также писали, что произойдет на борту самолета, если пассажиры оставят телефоны без режима полета. Сигналы смартфонов иногда создают помехи в аудиосистемах и мешают пилотам слышать диспетчеров. Поэтому во время взлета и посадки лучше выполнять просьбы экипажа и соблюдать правила авиакомпании.