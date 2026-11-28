Літак Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Уявіть ситуацію, ви летите в літаку у омріяну відпустку, проте опиняєтесь на злітному майданчику іншої, не запланованої для відпочинку країни. Досвідчений пілот пояснив, чому вони інколи вимушені приземляти літаки не там, де ви очікували приземлитися.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Чому пілоти іноді летять не туди, куди ви купували квиток?

Пілот розповів, один із його рейсів Дака-Шарджа проходив як звичайний робочий день. Проте був нюанс – прогноз погоди. Зокрема, тоді в ОАЕ очікувались грози, що доволі рідкісна історія для цього регіону.

"Авіація працює не з авось, а з фактами.Тому ми взяли додаткове паливо. По маршруту все теж було добре. Ми постійно моніторили погоду, але при підльоті до Шарджа картина почала змінюватися. З'явилася грозова активність, поривчатий вітер і доповіді про зсув вітру", — поділився чоловік.

Пілот розповів, що зсув вітру – це коли вітер різко змінюється біля землі і для посадки він є одним з найнебезпечніших факторів.

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Він розповів, що того дня літаки попереду намагалися сісти, але йшли на друге коло через сильний зсув вітру.

"Паливо у нас було, тому ми встали в зону очікування. В авіації це нормально, краще почекати, ніж поспішати в таких випадках. Далі з'ясувалось, що наш запасний Дубай закривається через грозу. Паливо витрачається, і варіантів стає все менше. Погода погіршується скрізь і ми вирушаємо на другий запасний аеродром Рас-ель-Хайма", — зазначив пілот.

Чоловік зізнався, що як тільки вони приземлились на запасному аеродромі, погода різко погіршилась. Коли гроза стихла, екіпаж заправив літак та спокійно вирушили із Рас-ель-Хайма до Шарджі.

Пілот підсумував, що у авіації не завжди важливо сісти за розкладом, важливо це завжди робити безпечно, і саме для цього у екіпажу завжди є план Б.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які безкоштовні послуги доступні пасажирам в аеропортах Польщі. Мандрівники можуть користуватися Wi-Fi, заряджати телефони, набирати питну воду та відпочивати в залах очікування. А пасажири від 70 років у варшавському аеропорту Шопена можуть безплатно пройти контроль безпеки через Fast Track.

Раніше ми також писали, що станеться на борту літака, якщо пасажири залишать телефони без режиму авіапольоту. Сигнали смартфонів іноді створюють перешкоди в аудіосистемах і заважають пілотам чути диспетчерів. Тому під час зльоту та посадки краще виконувати прохання екіпажу й дотримуватися правил авіакомпанії.