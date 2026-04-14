Еврокомиссия открыла программу DiscoverEU: кто имеет право принять участие и какие условия

Студентка путешествует поездом по Европе. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская молодежь получила прекрасную возможность бесплатно путешествовать по Европе. Еврокомиссия открыла набор на программу DiscoverEU. В 2026 году для ее участников выделено 40 тысяч билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

Условия программы DiscoverEU для молодежи

DiscoverEU — это инициатива в рамках программы "Эразмус+", которая предоставляет возможность путешествовать и познавать многообразие Европы, узнавать о ее культурном наследии и истории, а также знакомиться с людьми со всего континента.

Победителям будет предоставлен проездной билет для передвижения самым экологичным видом транспорта — поездами. Кроме того, они получат дисконтную карту DiscoverEU, которая предоставляет многочисленные скидки на проживание, культурные и спортивные мероприятия, общественный транспорт и другие услуги.

Победители смогут бесплатно путешествовать по Европе в течение 7 дней в период с 1 июля 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Читайте также:

Принять участие в программе могут молодые люди, которые родились в период с 1 июля 2007 года (включительно) по 30 июня 2008 года (включительно). Необходимо заполнить заявку и пройти небольшой тест.

Заявители могут добавить в свою группу до 4 друзей, при условии, что они соответствуют указанным выше критериям участия. Стоит спешить, заявки принимаются только до 22 апреля.

