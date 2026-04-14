Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Некоторые украинцы могут получить бесплатные билеты на поезда по Европе

Некоторые украинцы могут получить бесплатные билеты на поезда по Европе

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 12:32
Еврокомиссия открыла программу DiscoverEU: кто имеет право принять участие и какие условия
Студентка путешествует поездом по Европе. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская молодежь получила прекрасную возможность бесплатно путешествовать по Европе. Еврокомиссия открыла набор на программу DiscoverEU. В 2026 году для ее участников выделено 40 тысяч билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

Условия программы DiscoverEU для молодежи

DiscoverEU — это инициатива в рамках программы "Эразмус+", которая предоставляет возможность путешествовать и познавать многообразие Европы, узнавать о ее культурном наследии и истории, а также знакомиться с людьми со всего континента.

Победителям будет предоставлен проездной билет для передвижения самым экологичным видом транспорта — поездами. Кроме того, они получат дисконтную карту DiscoverEU, которая предоставляет многочисленные скидки на проживание, культурные и спортивные мероприятия, общественный транспорт и другие услуги.

Победители смогут бесплатно путешествовать по Европе в течение 7 дней в период с 1 июля 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Принять участие в программе могут молодые люди, которые родились в период с 1 июля 2007 года (включительно) по 30 июня 2008 года (включительно). Необходимо заполнить заявку и пройти небольшой тест.

Заявители могут добавить в свою группу до 4 друзей, при условии, что они соответствуют указанным выше критериям участия. Стоит спешить, заявки принимаются только до 22 апреля.

транспорт Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации