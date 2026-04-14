Єврокомісія відкрила програму DiscoverEU: хто має право взяти участь та які умови

Студентка мандрує потягом по Європі.

Українська молодь отримала чудову можливість безкоштовно мандрувати Європою. Єврокомісія відкрила набір на програму DiscoverEU. У 2026 році для її учасників виділено 40 тисяч квитків.

Умови програми DiscoverEU для молоді

DiscoverEU — це ініціатива в рамках програми "Еразмус+", яка надає можливість подорожувати та пізнавати різноманіття Європи, дізнаватися про її культурну спадщину та історію, а також знайомитися з людьми з усього континенту.

Переможцям буде надано проїзний квиток для пересування найекологічнішим видом транспорту — потягами. Крім того вони отримають дисконтну картку DiscoverEU, яка надає численні знижки на проживання, культурні та спортивні заходи, громадський транспорт та інші послуги.

Переможці зможуть безкоштовно мандрувати Європою протягом 7 днів у період з 1 липня 2026 року до 30 вересня 2027 року.

Взяти участь у програмі можуть молоді люди, які народились у період з 1 липня 2007 року (включно) по 30 червня 2008 року (включно). Необхідно заповнити заявку та пройти невеликий тест.

Заявники можуть додати до своєї групи до 4 друзів, за умови, що вони відповідають зазначеним вище критеріям участі. Варто поспішати, заявки приймаються лише до 22 квітня.

