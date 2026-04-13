Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Сэкономите 35 евро: как не переплачивать за поездку из аэропорта Будапешта

Сэкономите 35 евро: как не переплачивать за поездку из аэропорта Будапешта

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 10:36
Поездка из аэропорта Будапешта: как сэкономить пассажирам
Пассажиры в аэропорту Будапешта спешат на свой рейс. Фото: Budapest Airport/Facebook

Украинцы не редко выбирают для путешествий по Европе венгерский аэропорт в Будапеште. Если у вас есть несколько часиков в запасе — не стоит их тратить зря, лучше посмотреть город. Кроме того, для выезда из аэропорта не придется тратить много средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы larysa.lyashevska в соцсети Instagram.

Как без переплат добраться из аэропорта Будапешта

Путешественница рассказала, что сразу у выхода из аэропорта расположены автоматы с билетами. Вам необходимо приобрести билет на автобус 100Е, который как раз курсирует до центра города.

Он обойдется в 6 евро (около 300 гривен), в то время как поездка на такси вам обойдется минимум в 40 евро (2000 гривен).

Туристка заверила, что трудно будет пропустить свою остановку, ведь почти все пассажиры выходят в центре.

Читайте также:

Если вам надо добраться до железнодорожного вокзала, то из центра до Budapest-Keleti это буквально несколько остановок метро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украинцам также не стоит беспокоиться из-за визитов в эту европейскую страну. Министерство иностранных дел сняло рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

"Избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что с 10 апреля в Европе в полном объеме заработала новая система въезда/выезда ЕС (EES). Украинцам придется фотографироваться и делать отпечатки пальцев. Данные хранятся в течение 3 лет.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

аэропорты проезд Будапешт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации