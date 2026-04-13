Поездка из аэропорта Будапешта: как сэкономить пассажирам

Пассажиры в аэропорту Будапешта спешат на свой рейс.

Украинцы не редко выбирают для путешествий по Европе венгерский аэропорт в Будапеште. Если у вас есть несколько часиков в запасе — не стоит их тратить зря, лучше посмотреть город. Кроме того, для выезда из аэропорта не придется тратить много средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы larysa.lyashevska в соцсети Instagram.

Как без переплат добраться из аэропорта Будапешта

Путешественница рассказала, что сразу у выхода из аэропорта расположены автоматы с билетами. Вам необходимо приобрести билет на автобус 100Е, который как раз курсирует до центра города.

Он обойдется в 6 евро (около 300 гривен), в то время как поездка на такси вам обойдется минимум в 40 евро (2000 гривен).

Туристка заверила, что трудно будет пропустить свою остановку, ведь почти все пассажиры выходят в центре.

Если вам надо добраться до железнодорожного вокзала, то из центра до Budapest-Keleti это буквально несколько остановок метро.

Украинцам также не стоит беспокоиться из-за визитов в эту европейскую страну. Министерство иностранных дел сняло рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

"Избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что с 10 апреля в Европе в полном объеме заработала новая система въезда/выезда ЕС (EES). Украинцам придется фотографироваться и делать отпечатки пальцев. Данные хранятся в течение 3 лет.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.