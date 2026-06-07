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Главная Транспорт Не все киевляне знают: что скрывает одна из станций подземки

Не все киевляне знают: что скрывает одна из станций подземки

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 07:32
Станция метро "Зверинецкая" в Киеве: чем уникальна и какой стиль имеет
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Одна из станции метро в Киеве была переименована уже после начала войны. Вероятно, кто несколько лет не был в столице, может потеряться. В частности, название изменила привычная для многих станция "Дружбы народов".

Об этом сообщает "ТыКиев", передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция "Зверинецкая" в Киеве

"Зверинецкая" - это 32-я станция Киевского метрополитена, которая была открыта 30 декабря 1991 года. Она расположена между станциями "Выдубичи" и "Печерская".

Пилоны станции имеют уменьшенную толщину и облицованы декоративным кирпичом различной толщины. Этот традиционный материал был основным при сооружении жилых общественных зданий местности, где расположена станция.

В январе 2023 года в приложении "Киев Цифровой" был проведен электронный опрос, на котором 76% поддержали переименование станции "Зверинецкая" в честь исторического названия местности Зверинец. Комплект названия "Зверинецкая" имеет 13 символов, каждый из которых весит около 6 килограммов.

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Название, вероятно, происходит от места охоты киевских князей на дикого зверя. 18 мая 2023 года Киевский городской совет принял решение о переименовании станции на современное название.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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