Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Не всі кияни знають: що приховує одна зі станцій підземки

Не всі кияни знають: що приховує одна зі станцій підземки

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 07:32
Станція метро "Звіринецька" в Києві: чим унікальна та який стиль має
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Одна зі станції метро в Києві була перейменована вже після початку війни. Ймовірно, хто кілька років не був у столиці, може загубитися. Зокрема, назву змінила звична для багатьох станція "Дружби народів".

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція "Звірнецька" в Києві

"Звіринецька" — це 32-га станція Київського метрополітену, яка була відкрита 30 грудня 1991 року. Вона розташована між станціями "Видубичі" та "Печерська".

Пілони станції мають зменшену товщину та облицьовану декоративною цеглою різної товщини. Цей традиційний матеріал був основним при спорудженні житлових громадських будівель місцевості, де розташована станція.

У січні 2023 року в застосунку "Київ Цифровий" було проведено електронне опитування, на якому 76% підтримали перейменування станції "Звіринецька" на честь історичної назви місцевості Звіринець. Комплект назви "Звіринецька" має 13 символів, кожен з яких важить близько 6 кілограмів.

Читайте також:

Назва, ймовірно, походить від місця полювання київських князів на дикого звіра. 18 травня 2023 року Київська міська рада ухвалила рішення про переименування станції на сучасну назву.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації