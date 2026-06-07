Станція метро "Звіринецька" в Києві: чим унікальна та який стиль має

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Одна зі станції метро в Києві була перейменована вже після початку війни. Ймовірно, хто кілька років не був у столиці, може загубитися. Зокрема, назву змінила звична для багатьох станція "Дружби народів".

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція "Звірнецька" в Києві

"Звіринецька" — це 32-га станція Київського метрополітену, яка була відкрита 30 грудня 1991 року. Вона розташована між станціями "Видубичі" та "Печерська".

Пілони станції мають зменшену товщину та облицьовану декоративною цеглою різної товщини. Цей традиційний матеріал був основним при спорудженні житлових громадських будівель місцевості, де розташована станція.

У січні 2023 року в застосунку "Київ Цифровий" було проведено електронне опитування, на якому 76% підтримали перейменування станції "Звіринецька" на честь історичної назви місцевості Звіринець. Комплект назви "Звіринецька" має 13 символів, кожен з яких важить близько 6 кілограмів.

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Назва, ймовірно, походить від місця полювання київських князів на дикого звіра. 18 травня 2023 року Київська міська рада ухвалила рішення про переименування станції на сучасну назву.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.