Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что лето уже позади, покупка билетов на поезд по-прежнему представляет собой настоящий квест. Одним из самых популярных международных железнодорожных направлений Укрзализныци для украинцев по-прежнему остается Польша.

О том, как выглядят новенькие купе Киев-Хелм, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на da.blri в Threads.

Реклама

Условия в купе поезда Киев-Хелм

Путешественница показала условия для пассажиров в международном поезде Укрзализныци Хелм-Киев.

На верхних полках теперь есть мини-столики для вкусного зеленого чая, розетки и фонарик для чтения над каждым местом.

Кроме того, в каждом купе оборудована сенсорная панель для регулировки освещения и цвета. На табло над дверью отображается актуальная информация о том, свободен ли сейчас туалет.

Читайте также:

Путешественница подчеркнула, что была в восторге от поездки, ведь в поезде всё было чистым и современным.

Освещение в поездах УЗ. Фото: скриншот

Билеты УЗ из Киева в Хелм

Из польского города Хелм, расположенного недалеко от украинской границы, курсирует несколько поездов. Билеты на них можно приобрести не только на сайте и в приложении Укрзализныци, но и через портал PKP Intercity.

В ноябре 2026 года из Киева в Хелм курсируют поезда:

019К Киев-Пассажирский — Хелм;

119П Днепр-Главный — Хелм;

023О Киев-Пассажирский — Хелм;

093О Харьков-Пассажирский — Хелм.

Одно место в купе обойдется пассажирам в 2997 гривен, а в вагоне люкс — 5425 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах внутри страны бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Также Новини.LIVE писали об особенностях вагона RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальные полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.

Ваша пробная версия Premium истекла