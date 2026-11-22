Потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Попри те, що літо минуло, придбати квитки на потяг залишається справжнім квестом. Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для українців залишається Польща.

Про те, як виглядають новенькі купе Київ-Хелм, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на da.blri в Threads.

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Умови в купе потягу Київ-Хелм

Мандрівниця показала умови для пасажирів у міжнародному потягу Укрзалізниці Хелм-Київ.

Верхні полички тепер мають міні столики для смачного зеленого чаю, розетки та ліхтарик для читання над кожним місцем.

Крім того, у кожному купе облаштована сенсорна панель для регулювання світла й кольору. На табло над дверима вказується актуальна інформація чи вільна зараз вбиральня.

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Мандрівниця підкреслила, що була у захвати від поїздки, адже у потязі все було чисте та сучасне.

Світло в потягах УЗ. Фото: скриншот

Квитки УЗ з Києва до Хелму

З польського міста Хелм поблизу українського кордону курсує кілька потягів. Квитки на них можна придбати не лише на сайті та в додатку Укрзалізниці, а й через портал PKP Intercity.

У листопаді 2026 року з Києва до Хелму курсують потяги:

019К Київ-Пасажирський — Хелм;

119П Дніпро-Головний — Хелм;

023О Київ-Пасажирський — Хелм;

093О Харків-Пасажирський — Хелм.

Одне місце в купе обійдеться пасажирам у 2997 гривень, а у вагоні люкс — 5425 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Також Новини.LIVE писали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.

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