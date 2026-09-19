Билеты Укрзализныци: как забронировать нужные места в вагоне

Поезд ждет пассажиров. Фото: Укрзализныця/Facebook

Несмотря на то, что лето в Украине подходит к концу, по-прежнему стоит теплая погода, и многие путешественники хотят посетить новые места, наслаждаясь солнцем. Из-за высокого спроса пассажиры часто не могут приобрести нужные билеты. Однако Укрзализныця добавила полезную функцию автоматической покупки, которая сделает все за вас сама.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЗ.

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Как без труда "урвать" нужные билеты УЗ

Чтобы отслеживать нужные билеты, пассажиры могут включить функцию мониторинга посадочных билетов в приложении УЗ. Путешественникам придет push-уведомление о свободных местах. Однако стоит учесть, что такие уведомления приходят и в ночное время, поэтому их довольно легко пропустить.

Чтобы увеличить вероятность покупки билетов, можно воспользоваться функцией автопокупки. Для этого необходимо авторизоваться на сайте или в приложении перевозчика через "Дія.Підпис".

Для авторизованных пользователей приложения Укрзализныци доступен мониторинг двух типов:

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мониторинг билетов на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг билетов по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Для мониторинга мест в конкретном поезде можно включить функцию автоматической покупки билетов. Пассажиру нужно будет ввести свои данные, выбрать нужное направление и сразу оплатить билет. За один раз можно приобрести до 4 мест.

Если выкупить нужный билет не удастся — средства, списанные с карты, будут возвращены пассажиру.

Стоит помнить, что чем раньше пассажир оставит заявку на автоматическую покупку — тем больше у него шансов приобрести нужные билеты. Дело в том, что заявки на автоматическую покупку формируются в пор

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