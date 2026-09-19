Квитки Укрзалізниці: як викупити потрібні місця у вагоні

Потяг чекає на пасажирів. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Попри завершення літа в Україні ще тримається тепла погода і багато мандрівників хочуть відвідати нові місця, насолоджуючись сонцем. Через попит пасажири часто не можуть придбати потрібні квитки. Проте Укрзалізниця додала корисну функцію автовикупу, яка зробить все за вас сама.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЗ.

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Як "урвати" потрібні квитки УЗ без зусиль

Щоб відстежувати потрібні квитки — пасажири можуть увімкнути функцію моніторингу посадкових квитків в додатку "УЗ". Мандрівникам надійде push-сповіщення про вільні місця. Проте варто врахувати, що такі повідомлення приходять і у нічний час, тож їх доволі просто пропустити.

Щоб викупити квитки із більшою ймовірністю, можна скористатися функцією автовикупу. Для цього необхідно авторизуватися на сайті чи в додатку перевізника через "Дія.Підпис".

Для авторизованих користувачів застосунку Укрзалізниці доступний моніторинг двох типів:

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моніторинг квитків на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг квитків на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами).

Для моніторингу місць в конкретному потягу можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Пасажиру потрібно буде внести свої дані, обрати потрібний напрямок та одразу оплатити квиток. За один раз можна придбати до 4 місць.

Якщо викупити потрібний квиток не вдасться — списані з картки кошти буде повернуто пасажиру.

Варто пам'ятати, що чим раніше пасажир залишить заявку на автовикуп — тим більший в нього шанс викупити потрібні квитки. Річ у тім, що заявки на автовикуп формуються у пор

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