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Главная Транспорт Не только Виноградарь: где в Киеве могут открыть новые станции метро

Не только Виноградарь: где в Киеве могут открыть новые станции метро

Ua ru
21 октября 2026 08:32
Метро в Киеве: что известно о строительстве станции «Одесская»
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, в Киеве продолжают строить линии метрополитена. В частности, сейчас метростроители прокладывают туннели к жилому массиву Виноградарь. Несмотря на постоянное развитие, в Киеве остается много нереализованных планов.

О том, где планируется построить новую конечную станцию синей линии, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Когда появится станция метро "Одесская"

Согласно детальному плану территории района Теремки-III в Голосеевском районе города Киева, станцию "Одесскую" планируют построить вдоль автомагистрали международного значения М05E95 Киев — Одесса, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Проектное название станция получила из-за расположения вблизи Одесской площади.

Однако работы по строительству станции так и не были начаты сначала из-за нехватки финансирования, а впоследствии и из-за полномасштабного вторжения РФ.

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Осенью 2026 года конечной станцией синей ветки на южном участке киевского метрополитена остаются "Теремки". Сейчас метростроители сосредоточили свои усилия на строительстве станций "Рогозовый яр" и "Варшавская".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в киевском метро тестируют зонирование во время использования подземки в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.

Ранее Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Киев метро транспорт строительство станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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