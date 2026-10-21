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Головна Транспорт Не лише Виноградар: де в Києві можуть відкрити нові станції метро

Не лише Виноградар: де в Києві можуть відкрити нові станції метро

Ua ru
21 жовтня 2026 08:32
Метро в Києві: що відомо про будівництво станції "Одеська"
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри війну в Києві продовжують розбудовувати гілки метрополітену. Зокрема, нині метробудівці прокладають тунелі до житлового масиву Виноградар. Попри постійний розвиток, в Києві залишається багато нереалізованих планів.

Про те, де планують звести нову кінцеву станцію синьої гілки повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Коли з'явиться станція метро "Одеська"

Відповідно до детального плану території району Теремки-ІІІ у Голосіївському районі міста Києва станцію "Одеську" планують звести вздовж автомагістралі міжнародного значення М05E95 Київ — Одеса, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Проєктну назву станція отримала через розташування поблизу Одеської площі.

Проте роботи по розбудові станції так і не було розпочато спочатку через брак фінансування, а згодом і через повномасштабне вторгнення РФ.

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Восени 2026 року кінцевою станцією синьої гілки на у південній ділянці метрополітену Києва залишаються "Теремки". Нині метробудівці зосередили свої зусилля на розбудові станцій "Рогозовий яр" та "Варшавська".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.

Раніше Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Київ метро транспорт будівництво станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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