Главная Транспорт Не "Теремки": какая станция метро в Киеве может стать конечной

Не "Теремки": какая станция метро в Киеве может стать конечной

Дата публикации 3 мая 2026 07:32
Метро в Киеве: когда и где может появиться станция "Одесская"
Столичный метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну в Киеве продолжают развивать станции метрополитена. В частности, сейчас прокладывают маршрут до массива Виноградарь. По словам мэра города Виталия Кличко уже в этом году может открыться станция "Мостицкая", однако в столице остается много нереализованных планов.

О том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Что известно о строительстве станции "Одесская" в Киеве

Согласно детальному плану территории района Теремки-III в Голосеевском районе города Киева станцию "Одесскую" планируют возвести вдоль автомагистрали международного значения М05E95 Киев — Одесса. Она получила такое проектное название из-за расположения вблизи Одесской площади.

Однако из-за нехватки финансов и впоследствии из-за войны развитие подземки осталось лишь на бумаге.

Весной 2026 года конечной станцией синей ветки на южном участке столичной подземки остаются "Теремки".

Сейчас финансирование столицы направлено на развитие зеленой Сырецко-Печерской линии. Две станции "Мостицкая" ("Рогозов яр") и "Варшавская" могут появиться уже в этом году.

Именно станция "Одесская" может стать следующим шагом для развития столичной подземки, если будут позволять финансовая и безопасностная ситуации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что при строительстве метрополитена в советские времена подземелья столицы рассматривали не только как транспортные узлы, но и как укрытие в случае войны и ядерной угрозы.

В случае опасности лучше выбирать глубокие станции, такие как "Арсенальная", "Вокзальная" или "Шулявская".

Также Новини.LIVE сообщали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
