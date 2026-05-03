Метро в Киеве: когда и где может появиться станция "Одесская"

Несмотря на войну в Киеве продолжают развивать станции метрополитена. В частности, сейчас прокладывают маршрут до массива Виноградарь. По словам мэра города Виталия Кличко уже в этом году может открыться станция "Мостицкая", однако в столице остается много нереализованных планов.

Что известно о строительстве станции "Одесская" в Киеве

Согласно детальному плану территории района Теремки-III в Голосеевском районе города Киева станцию "Одесскую" планируют возвести вдоль автомагистрали международного значения М05E95 Киев — Одесса. Она получила такое проектное название из-за расположения вблизи Одесской площади.

Однако из-за нехватки финансов и впоследствии из-за войны развитие подземки осталось лишь на бумаге.

Весной 2026 года конечной станцией синей ветки на южном участке столичной подземки остаются "Теремки".

Сейчас финансирование столицы направлено на развитие зеленой Сырецко-Печерской линии. Две станции "Мостицкая" ("Рогозов яр") и "Варшавская" могут появиться уже в этом году.

Именно станция "Одесская" может стать следующим шагом для развития столичной подземки, если будут позволять финансовая и безопасностная ситуации.

В случае опасности лучше выбирать глубокие станции, такие как "Арсенальная", "Вокзальная" или "Шулявская".

