Главная Транспорт Не придется стоять в очередях: УЗ будет продавать билеты по новым правилам

Дата публикации 8 апреля 2026 17:47
УЗ обновила приложение: кто из льготников сможет покупать билеты на электричку онлайн
Студентка покупает билеты на электричку в кассе Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Telegram

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил приложение. Отныне льготные билеты на пригородные поезда и City Express студенты смогут покупать прямо в приложении перевозчика.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

Льготные билеты на электрички для студентов можно покупать в приложении

Перевозчик добавил новый сервис, введя ряд технических интеграций.

Как студентам приобрести билет на электричку и City Express:

  1. Открываем приложение Укрзализныци на телефоне (Android или IOS).
  2. Выбираем раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express" и точки отправления и прибытия.
  3. Выбираем "Студенческий билет" вместо полного.
  4. Вводим серию и номер студенческого — обязательно.
  5. Нажимаем кнопку "Добавить льготу".
  6. Оплачиваем — и билет подтягивается со скидкой.

В УЗ обратили внимание пассажиров на то, скидка по льготе применяется уже непосредственно при оплате билета.

Читайте также:

Сейчас приобрести льготные билеты через приложение студенты могут в 19 областях Украины:

  • Киевской;
  • Винницкой;
  • Житомирской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Львовской;
  • Волынской;
  • Тернопольской;
  • Ровенской;
  • Ивано-Франковской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой;
  • Херсонской;
  • Запорожской.

Перевозчик пообещал еще больше обновлений для удобства пассажиров в путешествиях по железной дороге.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, Укрзализныця ввела дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички в железнодорожных кассах. Однако можно экономить, покупая билеты онлайн.

Также Новини.LIVE писали, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
