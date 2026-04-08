УЗ обновила приложение: кто из льготников сможет покупать билеты на электричку онлайн

Не придется стоять в очередях: УЗ будет продавать билеты по новым правилам
Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил приложение. Отныне льготные билеты на пригородные поезда и City Express студенты смогут покупать прямо в приложении перевозчика.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.
Перевозчик добавил новый сервис, введя ряд технических интеграций.
Как студентам приобрести билет на электричку и City Express:
- Открываем приложение Укрзализныци на телефоне (Android или IOS).
- Выбираем раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express" и точки отправления и прибытия.
- Выбираем "Студенческий билет" вместо полного.
- Вводим серию и номер студенческого — обязательно.
- Нажимаем кнопку "Добавить льготу".
- Оплачиваем — и билет подтягивается со скидкой.
В УЗ обратили внимание пассажиров на то, скидка по льготе применяется уже непосредственно при оплате билета.
Сейчас приобрести льготные билеты через приложение студенты могут в 19 областях Украины:
- Киевской;
- Винницкой;
- Житомирской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Черниговской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Львовской;
- Волынской;
- Тернопольской;
- Ровенской;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Херсонской;
- Запорожской.
Перевозчик пообещал еще больше обновлений для удобства пассажиров в путешествиях по железной дороге.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, Укрзализныця ввела дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички в железнодорожных кассах. Однако можно экономить, покупая билеты онлайн.
Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса.
