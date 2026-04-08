УЗ обновила приложение: кто из льготников сможет покупать билеты на электричку онлайн

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил приложение. Отныне льготные билеты на пригородные поезда и City Express студенты смогут покупать прямо в приложении перевозчика.

Перевозчик добавил новый сервис, введя ряд технических интеграций.

Как студентам приобрести билет на электричку и City Express:

Открываем приложение Укрзализныци на телефоне (Android или IOS). Выбираем раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express" и точки отправления и прибытия. Выбираем "Студенческий билет" вместо полного. Вводим серию и номер студенческого — обязательно. Нажимаем кнопку "Добавить льготу". Оплачиваем — и билет подтягивается со скидкой.

В УЗ обратили внимание пассажиров на то, скидка по льготе применяется уже непосредственно при оплате билета.

Читайте также:

Сейчас приобрести льготные билеты через приложение студенты могут в 19 областях Украины:

Киевской;

Винницкой;

Житомирской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Черниговской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Львовской;

Волынской;

Тернопольской;

Ровенской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Черновицкой;

Херсонской;

Запорожской.

Перевозчик пообещал еще больше обновлений для удобства пассажиров в путешествиях по железной дороге.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, Укрзализныця ввела дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички в железнодорожных кассах. Однако можно экономить, покупая билеты онлайн.

Также Новини.LIVE писали, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса.