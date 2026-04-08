Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Не доведеться стояти в чергах: УЗ продаватиме квитки за новими правилами

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 17:27
УЗ оновила застосунок: хто з пільговиків зможе купувати квитки на електричку онлайн
Студентка купує квитки на електричку в касі Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив застосунок. Відтепер пільгові квитки на приміські поїзди та City Express студенти зможуть купувати просто у додатку перевізника.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.

Пільгові квитки на електрички для студентів можна купувати в застосунку

Перевізник додав новий сервіс, запровадивши низку технічних інтеграцій.

Як студентам придбати квиток на електричку та City Express:

  1. Відкриваємо застосунок Укрзалізниці на телефоні (Android або IOS).
  2. Обираємо розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення і прибуття.
  3. Обираємо "Студентський квиток" замість повного.
  4. Вводимо серію та номер студентського — обов’язково.
  5. Натискаємо кнопку "Додати пільгу".
  6. Сплачуємо — і квиток підтягується зі знижкою.

В УЗ звернули увагу пасажирів на те, знижка за пільгою застосовується вже безпосередньо під час оплати квитка.

Зараз придбати пільгові квитки через застосунок студенти можуть у 19 областях України:

  • Київській;
  • Вінницькій;
  • Житомирській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Чернігівській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Львівській;
  • Волинській;
  • Тернопільській;
  • Рівненській;
  • Івано-Франківській;
  • Закарпатській;
  • Чернівецькій;
  • Херсонській;
  • Запорізькій.

Перевізник пообіцяв ще більше оновлень для зручності пасажирів у подорожах залізницею.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, Укрзалізниця запровадила додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички у залізничних касах. Проте можна економити, купуючи квитки онлайн.

Також Новини.LIVE писали, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. 

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації