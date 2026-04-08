УЗ оновила застосунок: хто з пільговиків зможе купувати квитки на електричку онлайн

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив застосунок. Відтепер пільгові квитки на приміські поїзди та City Express студенти зможуть купувати просто у додатку перевізника.

Перевізник додав новий сервіс, запровадивши низку технічних інтеграцій.

Як студентам придбати квиток на електричку та City Express:

Відкриваємо застосунок Укрзалізниці на телефоні (Android або IOS). Обираємо розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення і прибуття. Обираємо "Студентський квиток" замість повного. Вводимо серію та номер студентського — обов’язково. Натискаємо кнопку "Додати пільгу". Сплачуємо — і квиток підтягується зі знижкою.

В УЗ звернули увагу пасажирів на те, знижка за пільгою застосовується вже безпосередньо під час оплати квитка.

Зараз придбати пільгові квитки через застосунок студенти можуть у 19 областях України:

Київській;

Вінницькій;

Житомирській;

Миколаївській;

Одеській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Чернігівській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Львівській;

Волинській;

Тернопільській;

Рівненській;

Івано-Франківській;

Закарпатській;

Чернівецькій;

Херсонській;

Запорізькій.

Перевізник пообіцяв ще більше оновлень для зручності пасажирів у подорожах залізницею.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, Укрзалізниця запровадила додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички у залізничних касах. Проте можна економити, купуючи квитки онлайн.

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу.