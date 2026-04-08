УЗ оновила застосунок: хто з пільговиків зможе купувати квитки на електричку онлайн

Не доведеться стояти в чергах: УЗ продаватиме квитки за новими правилами
Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив застосунок. Відтепер пільгові квитки на приміські поїзди та City Express студенти зможуть купувати просто у додатку перевізника.
Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.
Пільгові квитки на електрички для студентів можна купувати в застосунку
Перевізник додав новий сервіс, запровадивши низку технічних інтеграцій.
Як студентам придбати квиток на електричку та City Express:
- Відкриваємо застосунок Укрзалізниці на телефоні (Android або IOS).
- Обираємо розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення і прибуття.
- Обираємо "Студентський квиток" замість повного.
- Вводимо серію та номер студентського — обов’язково.
- Натискаємо кнопку "Додати пільгу".
- Сплачуємо — і квиток підтягується зі знижкою.
В УЗ звернули увагу пасажирів на те, знижка за пільгою застосовується вже безпосередньо під час оплати квитка.
Зараз придбати пільгові квитки через застосунок студенти можуть у 19 областях України:
- Київській;
- Вінницькій;
- Житомирській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Чернігівській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Львівській;
- Волинській;
- Тернопільській;
- Рівненській;
- Івано-Франківській;
- Закарпатській;
- Чернівецькій;
- Херсонській;
- Запорізькій.
Перевізник пообіцяв ще більше оновлень для зручності пасажирів у подорожах залізницею.
Укрзалізниця запровадила додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички у залізничних касах. Проте можна економити, купуючи квитки онлайн.
Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу.
