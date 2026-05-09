Паспорт не спасет: без этого документа Ryanair не пустит на борт: "Паспорт не спасет: без этого документа Ryanair не пустит на борт

Главная Транспорт Не паспорт: без какого документа Ryanair не пустит в самолет

Дата публикации 9 мая 2026 10:13
Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Некоторым пассажирам ирландского лоукостера Ryanair необходим специальный документ. Без него путешественникам будет отказано — их не пустят в самолет. Этот документ касается состояния здоровья пассажира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror UK.

Что надо знать беременным пассажиркам Ryanair

Отмечается, что беременные пассажирки Ryanair должны предъявить документ от врача. В медицинской справке, которая должна быть подписана или заверена печатью медицинского работника, также должны быть указаны детали о беременности и информация о том, беременная пассажирка ожидает рождения двойни или тройни.

Ryanair позволяет пассажиркам летать без справки до 28 недели беременности. Пассажирки с большим сроком должны предоставить справку о состоянии здоровья, заполненную, подписанную и датированную соответствующим медицинским работником.

Документ необходимо предъявить бортпроводникам при посадке. Справка должна быть выдана не позднее чем за две недели до даты забронированного рейса.

В случае многоплодной беременности справка необходима на сроке от 28 до 32 недель. После окончания 32-й недели беременности летать беременным женщинам строго запрещается.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила, касающиеся багажа. В частности, стойки регистрации и приема багажа во всех аэропортах будут закрываться за 60 минут до запланированного вылета. Новые правила начнут действовать уже этой осенью.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
