Головна Транспорт Не паспорт: без якого документа Ryanair не пустить в літак

Дата публікації: 9 травня 2026 10:13
Паспорт не врятує: без цього документа Ryanair не пустить на борт
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Деяким пасажирам ірландського лоукостера Ryanair необхідний спеціальний документ. Без нього мандрівникам буде відмовлено — їх не пустять до літака. Цей документ стосується стану здоров'я пасажира.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Mirror UK.

Що треба знати вагітним пасажиркам Ryanair

Зазначається, що вагітні пасажирки Ryanair мають пред'явити документ від лікаря. У медичній довідці, яка має бути підписана або завірена печаткою медичного працівника, також повинні бути вказані деталі щодо вагітності та інформація про те, чи вагітна пасажирка очікує на народження двійні або трійні.

Ryanair дозволяє пасажиркам літати без довідки до 28 тижня вагітності. Пасажирки з більшим терміном мають надати довідку про стан здоров'я, заповнену, підписану та датовану відповідним медичним працівником.

Документ необхідно пред’явити бортпровідникам під час посадки. Довідка має бути видана не пізніше ніж за два тижні до дати заброньованого рейсу.

У випадку багатоплідної вагітності довідка необхідна на терміні від 28 до 32 тижнів. Після закінчення 32-го тижня вагітності літати вагітним жінкам суворо забороняється. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила, що стосуються багажу. Зокрема, стійки реєстрації та прийому багажу в усіх аеропортах закриватимуться за 60 хвилин до запланованого вильоту. Нові правила почнуть діяти вже цієї осені.

літак вагітність Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
