Паспорт не врятує: без цього документа Ryanair не пустить на борт

Деяким пасажирам ірландського лоукостера Ryanair необхідний спеціальний документ. Без нього мандрівникам буде відмовлено — їх не пустять до літака. Цей документ стосується стану здоров'я пасажира.

Що треба знати вагітним пасажиркам Ryanair

Зазначається, що вагітні пасажирки Ryanair мають пред'явити документ від лікаря. У медичній довідці, яка має бути підписана або завірена печаткою медичного працівника, також повинні бути вказані деталі щодо вагітності та інформація про те, чи вагітна пасажирка очікує на народження двійні або трійні.

Ryanair дозволяє пасажиркам літати без довідки до 28 тижня вагітності. Пасажирки з більшим терміном мають надати довідку про стан здоров'я, заповнену, підписану та датовану відповідним медичним працівником.

Документ необхідно пред’явити бортпровідникам під час посадки. Довідка має бути видана не пізніше ніж за два тижні до дати заброньованого рейсу.

У випадку багатоплідної вагітності довідка необхідна на терміні від 28 до 32 тижнів. Після закінчення 32-го тижня вагітності літати вагітним жінкам суворо забороняється.

