5 лучших авиакомпании по версии Skytrax: перечень лучших авиакомпаний

Авиаперевозчики из Азии и Ближнего Востока снова заняли ведущие места в престижном рейтинге 5-звездочных авиакомпаний от Skytrax. При этом ни одна европейская авиакомпания не попала в число лучших в мире.

All Nippon Airways (Япония)

Уже 13-й год подряд эта японская авиакомпания попадает в пятерку лучших. Такой высокий рейтинг стал возможным благодаря стабильному предоставлению услуг высокого качества, глубокому пониманию различных потребностей клиентов и постоянному совершенствованию услуг.

Asiana Airlines (Южная Корея)

Авиакомпания Asiana Airlines получила пятизвездочный рейтинг благодаря высокому качеству услуг в аэропорту и на борту. Компания Skytrax особо отметила персонал авиакомпании, отметив, что он "продолжает выделяться на фоне международных стандартов".

Кроме того ее хаб в аэропорту Инчхон в Сеуле, был высоко оценен за эффективность.

Cathay Pacific Airways (Гонконг)

Авиакомпания Cathay Pacific Airway получила особую награду за качество Международного аэропорта Гонконга, а также за сервис на борту и обслуживание персонала как в салоне самолета, так и на земле.

Пассажиры высоко оценивают ее кресла, комфорт, уровень чистоты и еду.

EVA Air (Тайвань)

Ведущая независимая авиакомпания этой азиатской страны уже 11-й год подряд получает пятизвездочный рейтинг.

Skytrax отметила безопасность полетов, профессионализм бортпроводников, чистоту салона, высокий уровень обслуживания в бизнес-классе и качество напитков на борту.

Также были высоко оценены наземные услуги, в частности доступность регистрации, а также организация трансферов, обработка багажа и функциональность залов ожидания.

Korean Air (Южная Корея)

Южнокорейский национальный авиаперевозчик получил высокую оценку за стабильно высокое качество обслуживания пассажиров.

"Бортпроводники Korean Air — трудолюбивые и профессиональные, а стандарты обслуживания в экономклассе заслуживают особой похвалы", — отметила компания Skytrax.

