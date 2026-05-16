5 лучших авиакомпании по версии Skytrax: перечень лучших авиакомпаний

Не найдете Европу: Skytrax выбрал лучшие авиакомпании 2026 года
Авиаперевозчики из Азии и Ближнего Востока снова заняли ведущие места в престижном рейтинге 5-звездочных авиакомпаний от Skytrax. При этом ни одна европейская авиакомпания не попала в число лучших в мире.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.
All Nippon Airways (Япония)
Уже 13-й год подряд эта японская авиакомпания попадает в пятерку лучших. Такой высокий рейтинг стал возможным благодаря стабильному предоставлению услуг высокого качества, глубокому пониманию различных потребностей клиентов и постоянному совершенствованию услуг.
Asiana Airlines (Южная Корея)
Авиакомпания Asiana Airlines получила пятизвездочный рейтинг благодаря высокому качеству услуг в аэропорту и на борту. Компания Skytrax особо отметила персонал авиакомпании, отметив, что он "продолжает выделяться на фоне международных стандартов".
Кроме того ее хаб в аэропорту Инчхон в Сеуле, был высоко оценен за эффективность.
Cathay Pacific Airways (Гонконг)
Авиакомпания Cathay Pacific Airway получила особую награду за качество Международного аэропорта Гонконга, а также за сервис на борту и обслуживание персонала как в салоне самолета, так и на земле.
Пассажиры высоко оценивают ее кресла, комфорт, уровень чистоты и еду.
EVA Air (Тайвань)
Ведущая независимая авиакомпания этой азиатской страны уже 11-й год подряд получает пятизвездочный рейтинг.
Skytrax отметила безопасность полетов, профессионализм бортпроводников, чистоту салона, высокий уровень обслуживания в бизнес-классе и качество напитков на борту.
Также были высоко оценены наземные услуги, в частности доступность регистрации, а также организация трансферов, обработка багажа и функциональность залов ожидания.
Korean Air (Южная Корея)
Южнокорейский национальный авиаперевозчик получил высокую оценку за стабильно высокое качество обслуживания пассажиров.
"Бортпроводники Korean Air — трудолюбивые и профессиональные, а стандарты обслуживания в экономклассе заслуживают особой похвалы", — отметила компания Skytrax.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что крупный международный транзитный авиахаб, расположенный в Сингапуре, вводит новые строгие правила в отношении повербанков. Аэропорт Сингапура решил разрешить пассажирам брать с собой на борт самолета не более двух портативных зарядных устройств. У нарушителей этого правила устройства конфискуют.
Также Новини.LIVE писали, что авиакомпания Wizz Air впервые получила официальное одобрение от американских регуляторов для выполнения полетов между Европой и США. Однако оно действует пока только на чартерные рейсы, а не регулярные. Речь идет о рейсах на период предстоящего Чемпионата мира по футболу в июне, куда отправится большое количество европейских болельщиков.