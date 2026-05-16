5 найкращих авіакомпанії за версією Skytrax: перелік

Авіаперевізники з Азії та Близького Сходу знову посіли провідні місця у престижному рейтингу 5-зіркових авіакомпаній від Skytrax. При цьому жодна європейська авіакомпанія не потрапила до числа найкращих у світі.

All Nippon Airways (Японія)

Вже 13-й рік поспіль ця японська авіакомпанія, яка потрапляє у п'ятірку найкращих. Такий високий рейтинг став можливим завдяки стабільному наданню послуг високої якості, глибокому розумінню різноманітних потреб клієнтів та постійному вдосконаленню послуг.

Asiana Airlines (Південна Корея)

Авіакомпанія Asiana Airlines отримала п’ятизірковий рейтинг завдяки високій якості послуг в аеропорту та на борту. Компанія Skytrax особливо відзначила персонал авіакомпанії, зазначивши, що він "продовжує виділятися на тлі міжнародних стандартів".

Крім того її хаб в аеропорту Інчхон у Сеулі, було високо оцінено за ефективність.

Cathay Pacific Airways (Гонконг)

Авіакомпанія Cathay Pacific Airway отримала особливу відзнаку за якість Міжнародного аеропорту Гонконгу, а також за сервіс на борту та обслуговування персоналу як у салоні літака, так і на землі.

Пасажири високо оцінюють її крісла, комфорт, рівень чистоти та їжу.

EVA Air (Тайвань)

Провідна незалежна авіакомпанія цієї азійської країни вже 11-й рік поспіль отримує п’ятизірковий рейтинг.

Skytrax відзначила безпеку польотів, професіоналізм бортпровідників, чистоту салону, високий рівень обслуговування в бізнес-класі та якість напоїв на борту.

Також були високо оцінені наземні послуги, зокрема доступність реєстрації, а також організація трансферів, обробка багажу та функціональність залів очікування.

Korean Air (Південна Корея)

Південнокорейський національний авіаперевізник отримав високу оцінку за стабільно високу якість обслуговування пасажирів.

"Бортпровідники Korean Air — працьовиті та професійні, а стандарти обслуговування в економкласі заслуговують на особливу похвалу", — зазначила компанія Skytrax.

