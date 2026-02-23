Самые глубокие станции метро в мире (фото)

Пассажиры едут на работу на метро. Фото: China Daily. Коллаж: Новини.LIVE

Жителей и гостей столицы утомляет долго подниматься и спускаться по эскалаторам метро на станциях Арсенальная и Шулявская. Однако в мире есть еще более глубокие станции, где спуск к платформе занимает целых 8 минут.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Станция "Арсенальная" в Киеве

Станция "Арсенальная" на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена является третьей по глубине станцией в мире. Она заложена на глубине 105,5 метров.

"Арсенальная" имеет необычную конструкцию без центрального вестибюля, напоминающую планировку лондонского метро. На станции были возведены только декоративные пилоны из-за сложных грунтовых условий и проблем с гидроизоляцией.

Метро Пхеньяна (КНДР)

Метро Пхеньяна, обслуживающее столицу Северной Кореи, состоит из двух линий и является одним из самых глубоких метрополитенов в мире. Его пути расположены на глубине более 110 метров, а станции могут использоваться как бомбоубежища.

Строить КНДР метро помогал Китай. Он устанавливал электрическое оборудование и эскалаторы. В стенах подземки также расположен музей, посвященный ее истории.

Станция Hongyancun в Китае

Станция Hongyancun на линии 9 железнодорожного транспорта Чунцина в Китае является самой глубокой станцией метро в мире. Она была заложена на глубине 116 метров.

Она была открыта в 2022 году и побила рекорд столичной "Арсенальной". Пассажиры ежедневно добираются до платформ сложной разветвленной системой эскалаторов и движущихся дорожек. Спуск занимает в подземку занимает около 8 минут.

Ранее мы рассказывали, что на станции метро "Золотые ворота" в Киеве появилась интерактивная инсталляция "Карта Мечты: Украина". На ней каждый желающий сине-желтыми наклейками может оставить отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

Также в Киеве уже в этом году планируют открыть новую станцию зеленой ветки метро с проектным названием "Мостицкая". Сейчас киевляне в приложении "Киев Цифровой" выбирают новое название станции, ведь проектное не соответствует ее месторасположению.