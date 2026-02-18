Видео
Главная Транспорт Как будет названа новая станция метро в Киеве — три исторических варианта

Как будет названа новая станция метро в Киеве — три исторических варианта

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 07:32
Новая станция "Мостицкая" в Киеве — какие три исторических варианта названия может получить
Станция метро Мостицкая. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Уже в этом году в Киеве могут отрыть новую станцию зеленой ветки метрополитена с проектным названием "Мостицкая". Было открыто голосование, где киевляне выбирают новое название станции, ведь проектное не соответствует ее месторасположению.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Читайте также:

Где в Киеве появится новая станция метро

Новая станция столичного метрополитена будет расположена на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Согласно проектной документации, для ее строительства была впервые использована уникальная технология двухъярусных тоннелей, благодаря которой поезда между станциями Мостицкая и Проспект Правды смогут курсировать друг за другом.

None - фото 1
Расположение станции "Мостицкая". Фото: metrobud.kiev.ua

Киевляне выбирают новое название станции метро "Мостицкая"

Дело в том, что новая станция будет расположена в нескольких километрах от Мостицкого массива и ее название не соответствует локации.

Новое название станции киевляне смогут выбрать в приложении "Киев Цифровой" до 27 февраля среди 3 вариантов:

  • "Рогостинская" — производное название от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецком гаю, и связана с древней "землей Рогостинской";
  • "Рогозов яр" — станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр в "Сырецком гаю";
  • "Замковище" — историческая местность, являющаяся частью древнего урочища Сырежчина. В XVII веке здесь была расположена загородная резиденция католических приоров.
None - фото 2
Новое название станции метро "Мостицкая", Фото: скриншот
None - фото 3
Варианты нового названия станции метро "Мостицкая", Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

Также писали, когда в Харькове началось строительство метро. Мы показали, как выглядели первые станции в 1970-х годах. В день открытия в харьковском метро проехало 413 тысяч пассажиров.

Киев метро история голосование Киев цифровой
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
