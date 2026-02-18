Новая станция "Мостицкая" в Киеве — какие три исторических варианта названия может получить

Станция метро Мостицкая. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Уже в этом году в Киеве могут отрыть новую станцию зеленой ветки метрополитена с проектным названием "Мостицкая". Было открыто голосование, где киевляне выбирают новое название станции, ведь проектное не соответствует ее месторасположению.

Где в Киеве появится новая станция метро

Новая станция столичного метрополитена будет расположена на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Согласно проектной документации, для ее строительства была впервые использована уникальная технология двухъярусных тоннелей, благодаря которой поезда между станциями Мостицкая и Проспект Правды смогут курсировать друг за другом.

Расположение станции "Мостицкая". Фото: metrobud.kiev.ua

Киевляне выбирают новое название станции метро "Мостицкая"

Дело в том, что новая станция будет расположена в нескольких километрах от Мостицкого массива и ее название не соответствует локации.

Новое название станции киевляне смогут выбрать в приложении "Киев Цифровой" до 27 февраля среди 3 вариантов:

"Рогостинская" — производное название от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецком гаю, и связана с древней "землей Рогостинской";

"Рогозов яр" — станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр в "Сырецком гаю";

"Замковище" — историческая местность, являющаяся частью древнего урочища Сырежчина. В XVII веке здесь была расположена загородная резиденция католических приоров.

Новое название станции метро "Мостицкая", Фото: скриншот

Варианты нового названия станции метро "Мостицкая", Фото: скриншот

