Метро в Киеве: чем уникальна станция «Вирлица»

Носит имя озера: что известно об одной из самых молодых станций метро Киева
Ежедневно тысячи пассажиров пользуются метрополитеном в Киеве, чтобы добраться до места назначения. Часть станций была оборудована с учетом потребностей людей с инвалидностью. В частности, одной из таких станций является станция "Вирлица" на зеленой линии.
Об этом рассказывает "ТиКиев" в TikTok, передает Новини.LIVE.
Одна из самых молодых станций метро Киева
Станция метро "Вирлица" — одна из самых молодых на Зеленой ветке Киевского метрополитена.
Она была открыта 4 марта 2006 года. Станция расположена на Сирецко-Печерской линии между станциями "Харьковская" и "Бориспольская".
"Вирлица" стала важным транспортным узлом для жителей Дарницкого района, ведь рядом расположены остановки автобусов и маршрутных такси, которые обеспечивают сообщение с Борисполем, Осокорками и другими направлениями.
Своё название станция получила от озера Вырлица, расположенного поблизости.
Интересно, что "Вирлица" — одна из первых станций, которые строились с учётом потребностей людей с инвалидностью.
@ty_kyiv
Путешествие по «Зелёной ветке» метро почти завершилось — мы с вами добрались до станции «Вирлица». Традиционно рассказываем её историю в нашем сюжете 😇 #ТиКиев #киев #историяметро #вирлица #историякиева♬ оригинальный звук — ТиКиев
В частности, здесь есть лифты, пандусы, тактильная плитка — всё необходимое для удобства маломобильных граждан. Это был важный шаг к безбарьерному Киеву.
Интерьер станции "Вирлицы" довольно сдержанный — светло-серый гранит с зелеными вставками и мрамор теплых бежевых тонов. Перегородка между рельсами изготовлена из рифленого металла и окрашена в темно-синий цвет.
Район вокруг "Вирлицы" активно застраивался еще в 1990-х годах, но метро сюда не строилось до 2006 года. Причиной задержки стали экономические трудности в стране, недостаток финансирования и приоритет других участков линии.
Ранее Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.
Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты носят ориентировочный характер, поскольку в КГГА не предоставили соответствующей информации.