УЗ продлила маршрут поезда «Интерсити+» № 743 «Дарница — Львов»: куда теперь будет следовать поезд

Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Накануне осенних каникул Укрзализныця продлила маршрут поезда Интерсити+ до популярного курорта. Билеты на первый рейс, который состоится 23 октября, уже поступили в продажу.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

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УЗ продлила один из маршрутов

В Укрзализныце сообщили, что накануне осенних каникул, когда пассажиры планируют семейные поездки на отдых или выезды детских групп, было создано больше возможностей для быстрых и комфортных поездок в туристические города.

Перевозчик продлил маршрут поезда Интерсити+ № 743 Дарница — Львов до Трускавца через Дрогобыч.

Первый рейс по обновленному маршруту отправляется уже через несколько дней — 23 октября. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

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Билеты на удлиненный рейс уже можно приобрести в приложении и на сайте Укрзализныци, а также в железнодорожных кассах.

Поезд будет отправляться со станции Дарница в 5:50, из Киева-Пассажирского в 6:15 и прибывать в Трускавец в 13:45.

Назад поезд будет отправляться из Трускавца в 14:30 и прибывать в столицу в 22:28. Рейс будет следовать через ряд украинских туристических городов — Дубно, Подзамче, Львов, Дрогобыч.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как воспользоваться программой 3000 км по Украине от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе 3000 километров по Украине в своём профиле.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменилась стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их ввели еще в четырех областях. Самый дешевый билет стоит 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавляется еще 7 гривен комиссии.