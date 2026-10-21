УЗ продовжила маршрут поїзда Інтерсіті+ 743 Дарниця-Львів: куди тепер їхатиме

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Напередодні осінніх канікул Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда Інтерсіті+ до популярного курорту. Квитки на перший рейс, який відбудеться 23 жовтня, вже доступні у продажі.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.

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УЗ продовжила один з маршрутів

В Укрзалізниці повідомили, що напередодні осінніх канікул, коли пасажири планують родинні подорожі для відпочинку або виїзди дитячих груп, було створено більше можливостей для швидких та комфортних поїздок до туристичних міст.

Перевізник продовжив маршрут поїзда Інтерсіті+ 743 Дарниця-Львів до Трускавця через Дрогобич.

Перший рейс оновленого маршруту відправиться вже за кілька днів — 23 жовтня. Він буде курсувати щодня, окрім вівторка та середи.

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Квитки на подовжений рейс вже можна придбати у додатку та на сайті Укрзалізниці, а також у залізничних касах.

Потяг буде відправлятися зі станції Дарниця о 5:50, з Києва-Пасажирського о 6:15, та прибуватиме до Трускавця — 13.45.

Назад потяг повертатиметься з Трускавця о 14:30 та прибуватиме до столиці о 22:28. Рейс курсуватиме через низку туристичних українських міст — Дубно, Підзамче, Львів, Дрогобич.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Також Новини.LIVE писали, як змінилася вартість проїзду в електричках. Із 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, а з 22 вересня їх запровадили ще у чотирьох областях. Найдешевший квиток коштує 30 гривень, а під час купівлі в касі чи поїзді додадуть ще 7 гривень комісії.