Renfe получит 30 высокоскоростных поездов Velaro Novo: чем они отличаются от обычных

Проект поезда Velaro Novo. Фото: Siemens Mobility

Национальный оператор пассажирских железнодорожных перевозок Испании Renfe получит 30 высокоскоростных поездов Velaro Novo. Перевозчик заключил с компанией Siemens Mobility контракт на сумму 1,218 млрд евро.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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В Испании появятся новые поезда

Отмечается, что высокоскоростные поезда Velaro Novo будут иметь 520 мест и смогут разгоняться до 350 км/ч. Первые пять поездов должны быть поставлены в Испанию не позднее чем через 40 месяцев.

Соглашение также предусматривает приобретение ещё десяти поездов, что может увеличить общее количество поездов до 40.

Это одна из крупнейших закупок высокоскоростного подвижного состава, осуществлённых компанией Renfe. Компания стремится заменить старые поезда и увеличить пропускную способность.

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Velaro Novo представляет собой новое поколение поездов Siemens, разработанных на базе платформы Velaro, которую Renfe уже использует в своей серии 103.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что Испания может стать первой страной, в которой новая модель поездов начнет перевозить пассажиров.

Чем удобны поезда Velaro Novo

Сиденья в поездах Velaro Novo можно будет повернуть в направлении движения, каждое из них будет оборудовано розеткой и USB-портом.

Также будут предусмотрены более просторные многофункциональные зоны для багажа, велосипедов и пассажиров с ограниченной мобильностью.

Новые тележки и аэродинамические усовершенствования предназначены для снижения шума, вибраций и колебаний давления, возникающих при прохождении туннелей или при разминутии двух поездов, движущихся на высокой скорости.

Кроме того, цифровая архитектура позволит установить Wi-Fi-соединение с большей пропускной способностью и обновлять информационно-развлекательные системы в течение всего срока эксплуатации поезда.

Одной из отличительных черт новых поездов Velaro Novo станет система "Last Mile", основанная на аккумуляторах большой емкости, которые могут обеспечивать питание тягового оборудования в определенных аварийных ситуациях.

Это решение разработано для того, чтобы поезд мог преодолеть дополнительное расстояние в случае невозможности использования обычного источника питания.

Для повышения надежности новые поезда будут иметь меньшее количество компонентов, систему непрерывного мониторинга, дистанционную диагностику и профилактическое техническое обслуживание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что проездной Interrail Pass дает возможность посетить несколько городов в 33 странах, в частности в Испании, Италии и Греции. Пассажиры могут выбрать между гибким и бессрочным проездным. В частности, можно приобрести проездной на четыре дня в месяц, который позволяет ездить на любом количестве поездов в каждый из четырех дней. Доступны варианты Interrail Pass на 15 дней, 22 дня, один месяц, два месяца или три месяца.

Также Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.