Renfe отримає 30 високошвидкісних поїздів Velaro Novo: чим вони відрізняються від звичайних

Проєкт поїзда Velaro Novo. Фото: Siemens Mobility

Національний оператор пасажирських залізничних перевезень Іспанії Renfe отримає 30 високошвидкісних поїздів Velaro Novo. Перевізник уклав з компанією Siemens Mobility контракт на суму 1,218 млрд євро.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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В Іспанії з'являться нові потяги

Зазначається, що високошвидкісні поїзди Velaro Novo будуть мати 520 місць та зможуть розганятися до 350 км/год. Перші п’ять поїздів мають бути поставлені до Іспанії не пізніше ніж через 40 місяців.

Угода також передбачає придбання ще десяти поїздів, що може збільшити загальну кількість поїздів до 40.

Це одна з найзначніших закупівель високошвидкісного рухомого складу, здійснених компанією Renfe. Компанія прагне замінити старі поїзди та збільшити пропускну спроможність.

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Velaro Novo представляє собою нове покоління поїздів Siemens, розроблених на базі платформи Velaro, яку Renfe вже використовує у своїй серії 103.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте повідомив, що Іспанія може стати першою країною, в якій нова модель потягів почне перевозити пасажирів.

Чим зручні потяги Velaro Novo

Сидіння у потягах Velaro Novo можна буде повернути у напрямку руху, кожне з них буде обладнане розеткою та USB-портом.

Також будуть передбачені більш просторі багатофункціональні зони для багажу, велосипедів та пасажирів з обмеженою мобільністю.

Нові візки та аеродинамічні вдосконалення призначені для зменшення шуму, вібрацій та коливань тиску, що виникають під час проходження тунелів або при розминутті двох поїздів, що рухаються на високій швидкості.

Крім того, цифрова архітектура дозволить встановити Wi-Fi-з’єднання з більшою пропускною здатністю та оновлювати інформаційно-розважальні системи протягом усього терміну експлуатації поїзда.

Однією з відмінних рис нових поїздів Velaro Novo стане система "Last Mile", що базується на акумуляторах великої ємності, які можуть забезпечувати живлення тягового обладнання в певних аварійних ситуаціях.

Це рішення розроблено для того, щоб поїзд міг проїхати додаткову відстань у разі неможливості використання звичайного джерела живлення.

Для підвищення надійності нові поїзди матимуть меншу кількість компонентів, систему безперервного моніторингу, дистанційну діагностику та профілактичне технічне обслуговування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що проїзний Interrail Pass дає можливість відвідати кілька міст у 33 країнах, зокрема в Іспанії, Італії та Греції. Пасажири можуть обрати між гнучким та безстроковим проїзним. Зокрема, можна придбати проїзний на чотири дні на місяць, який дозволяє їздити на будь-якій кількості поїздів у кожен із чотирьох днів. Доступні варіанти Interrail Pass на 15 днів, 22 дні, один місяць, два місяці або три місяці.

Також Новини.LIVE писали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.