Поезд Koleje Dolnośląskie в Польше. Фото: Koleje Dolnośląskie/Facebook

Уже через несколько лет в Польше появятся новые экологичные поезда. Польский производитель PESA Bydgoszcz выиграл тендер на строительство поездов с альтернативными системами тяги, которые будут работать на батареях и водородных двигателях. Вагоны получит региональный оператор Koleje Dolnośląskie.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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Новые поезда в Польше

Отмечается, что поставки первых двух экологичных поездов ожидаются уже в 2029 году. Они станут первыми в Польше пассажирскими поездами, которые будут заряжаться с помощью водородного топливного элемента.

Проект является частью стратегии развития железнодорожного транспорта в Нижнесилезском регионе и направлен на внедрение современных поездов, способных курсировать даже на неэлектрифицированных линиях.

Компания Koleje Dolnośląskie нашла альтернативное технологическое решение, которое поможет сократить вредные выбросы в атмосферу.

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У производителя будет 30 месяцев на изготовление двух прототипов поездов. После поставки подвижной состав пройдет 12-месячный испытательный период на железнодорожной инфраструктуре Нижнесилезского воеводства. После успешных испытаний производитель планирует заказать еще до 16 единиц экопоездов.

Курсирование новых поездов на аккумуляторных и водородных двигателях может стать значительным шагом Польши в направлении модернизации регионального железнодорожного транспорта и использования безвыбросных технологий на маршрутах, где отсутствует электрифицированная инфраструктура.

Пока неизвестно, какие именно условия будут предусмотрены для пассажиров в новых экопоездах и во сколько обойдутся билеты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие изменения ждут пассажиров польской железной дороги с декабря. PKP Intercity отменяет прямой поезд IC "Снежка", связывающий Варшаву и Вроцлав с курортами Нижней Силезии. Из-за этого туристам и пациентам придется искать другие маршруты до Поланицы-Здруй, Душников-Здруй и Кудовы-Здруй.

Также мы писали, что Leo Express распродает билеты всего по 8 злотых. Можно выгодно посетить несколько популярных городов Польши. Кроме того, пенсионеры и студенты могут воспользоваться дополнительными скидками.