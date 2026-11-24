Потяг Koleje Dolnośląskie у Польщі. Фото: Koleje Dolnośląskie/Facebook

Вже за кілька років у Польщі з'являться нові, екологічні потяги. Польський виробник PESA Bydgoszcz виграв тендер на будівництво поїздів з альтернативними системами тяги, які функціонуватимуть на батареях та водневих двигунах. Вагони отримає регіональний оператор "Koleje Dolnośląskie".

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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Нові потяги у Польщі

Зазначається, що поставки перших двох екологічних поїздів очікуються вже у 2029 році. Вони стануть першими в Польщі пасажирськими поїздами, які будуть заряджатись за допомогою водневого паливного елемента.

Проєкт є частиною стратегії розвитку залізничного транспорту в Нижньосілезькому регіоні та має на меті впровадження сучасних поїздів, здатних курсувати навіть на неелектрифікованих лініях.

Компанія "Koleje Dolnośląskie" знайшла альтернативне технологічне рішення, яке допоможе зменшити шкідливі викиди у повітря.

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Виробник матиме 30 місяців на виготовлення двох прототипів поїздів. Після поставки рухомий склад пройде 12-місячний випробувальний період на залізничній інфраструктурі Нижньосілезького воєводства. Після успішних випробувань виробник планує замовити ще до 16 одиниць екопотягів.

Курсування нових поїздів на акумуляторних та водневих двигунах може стати значним кроком Польщі у напрямку модернізації регіонального залізничного транспорту та використання безвикидних технологій на маршрутах, де відсутня електрифікована інфраструктура.

Наразі невідомо, які саме умови будуть передбачені для пасажирів у нових екопотягах та у скільки обійдуться квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які зміни чекають на пасажирів польської залізниці з грудня. PKP Intercity скасовує прямий поїзд IC "Сніжка", який сполучає Варшаву та Вроцлав із курортами Нижньої Сілезії. Через це туристам і пацієнтам доведеться шукати інші маршрути до Поланіци-Здруй, Душників-Здруй та Кудови-Здруй.

Також ми писали, що Leo Express розпродає квитки всього по 8 злотих. Можна вигідно відвідати кілька популярних міст Польщі. Крім того, пенсіонери та студенти можуть додатково скористатися додатковими знижками.