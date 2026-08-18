Поездка на УЗ: список рейсов, на которые необходимо распечатывать билеты

Посадка на поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

В эпоху цифровизации украинцы привыкли не распечатывать билеты на поезда Укрзализныци. Однако правила некоторых стран Европы требуют от пассажиров наличия бумажного посадочного билета. Из-за посадочных талонов в электронном формате у пассажиров могут возникнуть незапланированные сложности и расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Распечатанные билеты УЗ

Для поездок в пределах Украины пассажирам достаточно показать проводнику билеты в электронном формате — на телефоне, планшете или другом гаджете. Однако путешественники вынуждены распечатывать посадочные талоны на некоторые международные направления.

Так, пассажирам следует помнить, что железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии требуют наличие распечатанного посадочного документа. Дело в том, что они проверяют билеты пассажиров, делают на них необходимые отметки, а также фиксируют требуемые данные для статистики и отчетности.

Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:

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009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

Для остальных международных рейсов достаточно предъявить проводнику билет с QR-кодом. Сотрудник УЗ сканирует посадочный талон с помощью мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

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