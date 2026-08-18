Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт На какие поезда УЗ не пустят пассажира без распечатанного билета

На какие поезда УЗ не пустят пассажира без распечатанного билета

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 13:33
Поездка на УЗ: список рейсов, на которые необходимо распечатывать билеты
Посадка на поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

В эпоху цифровизации украинцы привыкли не распечатывать билеты на поезда Укрзализныци. Однако правила некоторых стран Европы требуют от пассажиров наличия бумажного посадочного билета. Из-за посадочных талонов в электронном формате у пассажиров могут возникнуть незапланированные сложности и расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Распечатанные билеты УЗ

Для поездок в пределах Украины пассажирам достаточно показать проводнику билеты в электронном формате — на телефоне, планшете или другом гаджете. Однако путешественники вынуждены распечатывать посадочные талоны на некоторые международные направления.

Так, пассажирам следует помнить, что железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии требуют наличие распечатанного посадочного документа. Дело в том, что они проверяют билеты пассажиров, делают на них необходимые отметки, а также фиксируют требуемые данные для статистики и отчетности.

Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:

Читайте также:
  • 009К Киев — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Киев;
  • 749Д Киев — Вена;
  • 149Д Вена — Киев;
  • 140Д Чоп — Вена;
  • 146Д Чоп — Вена;
  • 143Д Вена — Чоп.

Для остальных международных рейсов достаточно предъявить проводнику билет с QR-кодом. Сотрудник УЗ сканирует посадочный талон с помощью мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как лучше покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться функцией автопокупки, и система приобретет нужные места за вас. Однако она доступна не на всех направлениях.

Также Новини.LIVE писали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации