Поїздка УЗ: перелік рейсів, на які треба роздруковувати квитки

Посадка на потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

В епоху цифровізації українці звикли не роздруковувати квитки на потяг Укрзалізниці. Проте правила деяких країн Європи вимагають у пасажирів наявність паперового посадкового квитка. Через посадкові талони в електронному форматі у пасажирів можуть виникнути незаплановані складнощі та витрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Роздруковані квитки УЗ

Для подорожей в межах Україні пасажирам достатньо показати провіднику квитки в електронному форматі — на телефоні, планшеті чи іншому гаджеті. Проте мандрівники вимушені друкувати посадкові талони на деякі міжнародні напрямки.

Так, пасажирам треба пам'ятати, що залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині вимагають наявність роздрукованого посадкового документа. Річ у тім, що вони перевірять квитки мандрівників, роблять на них необхідні позначки, а також фіксують потрібні необхідні дані для статистики та звітності.

Пасажирам необхідно обов'язково друкувати квитки на потяги:

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009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Для решти міжнародних рейсів провіднику буде достатньо пред'явити квиток із QR-кодом. Працівник УЗ сканує посадковий талон застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

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