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Головна Транспорт На які потяги УЗ пасажира не пустять без роздрукованого квитка

На які потяги УЗ пасажира не пустять без роздрукованого квитка

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 13:33
Поїздка УЗ: перелік рейсів, на які треба роздруковувати квитки
Посадка на потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

В епоху цифровізації українці звикли не роздруковувати квитки на потяг Укрзалізниці. Проте правила деяких країн Європи вимагають у пасажирів наявність паперового посадкового квитка. Через посадкові талони в електронному форматі у пасажирів можуть виникнути незаплановані складнощі та витрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Роздруковані квитки УЗ

Для подорожей в межах Україні пасажирам достатньо показати провіднику квитки в електронному форматі — на телефоні, планшеті чи іншому гаджеті. Проте мандрівники вимушені друкувати посадкові талони на деякі міжнародні напрямки. 

Так, пасажирам треба пам'ятати, що залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині вимагають наявність роздрукованого посадкового документа. Річ у тім, що вони перевірять квитки мандрівників, роблять на них необхідні позначки, а також фіксують потрібні необхідні дані для статистики та звітності.

Пасажирам необхідно обов'язково друкувати квитки на потяги:

Читайте також:
  • 009К Київ — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Київ;
  • 749Д Київ — Відень;
  • 149Д Відень — Київ;
  • 140Д Чоп — Відень;
  • 146Д Чоп — Відень;
  •  143Д Відень — Чоп. 

Для решти міжнародних рейсів провіднику буде достатньо пред'явити квиток із QR-кодом. Працівник УЗ сканує посадковий талон застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Також Новини.LIVE писали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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