Автобус KLR Bus. Фото: KLR Bus/Facebook

Международный автобусный перевозчик KLR Bus объявил о новой распродаже в преддверии Черной пятницы. Пассажиры смогут сэкономить на поездках и выгодно добраться из Украины в 12 стран Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция KLR Bus к Черной пятнице

Отмечается, что приобрести билеты по акционным тарифам можно с 23 ноября по 6 декабря 2026 года.

Акционное предложение действует на рейсы с 23 ноября по 31 марта 2027 года включительно.

Стоимость поездок зависит от страны назначения. В частности, цены на билеты в Германию начинаются от 2 499 грн, а в Португалию или Швейцарию — от 4 999 гривен. Наиболее доступными являются рейсы в Чехию, Венгрию, Словакию, Австрию, Словению и Хорватию — стоимость билетов начинается от 1 999 грн.

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В первый день акции, 23 ноября, зарегистрированные участники программы лояльности получат двойной кэшбэк на все билеты.

Акционные направления KLR Bus из Украины:

Львов – Прага – от 1 999 грн;

Львов – Брно – от 1 999 грн;

Киев – Прага – от 2 499 грн;

Одесса – Пльзень – от 2 499 грн;

Львов – Берлин – от 2 499 грн;

Львов – Мюнхен – от 2 499 грн;

Львов – Франкфурт – от 2 499 грн;

Львов – Штутгарт – от 2 499 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинские студенты могут дешевле путешествовать по Европе с FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постоянная скидка 10% на автобусные билеты. Для этого нужна карта ESNcard и персональный промокод при бронировании.

Также Новини.LIVE писали, как действовать, если угроза застала вас во время воздушной тревоги при пересечении границы. Сотрудники ГПСУ будут пытаться как можно быстрее вывести людей за пределы пункта пропуска и рассеять их, чтобы не было скопления в одном месте. При этом оставаться в машине или автобусе и ждать окончания тревоги — это крайне плохая и опасная идея.