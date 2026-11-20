Автобус KLR Bus. Фото: KLR Bus/Facebook

Міжнародний автобусний перевізник KLR Bus анонсував новий розпродаж до Чорної п'ятниці. Пасажири зможуть заощадити на поїздках вигідно дістатися з України до 12 країн Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Акція KLR Bus до Чорної п'ятниці

Зазначається, що придбати квитки за акційними тарифами можна з 23 листопада по 6 грудня 2026 року.

Акційна пропозиція діє на рейси з 23 листопада по 31 березня 2027 року включно.

Вартість поїздок залежить від країни призначення. Зокрема, ціни на квити до Німеччини стартують від 2 499 грн, а до Португалії чи Швейцарії — від 4 999 гривень. Найдоступнішими є рейси до Чехії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Словенії і Хорватії — вартість квитків стартує від 1 999 грн.

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Акційні напрямки KLR Bus з України:

Львів – Прага – від 1 999 грн;

Львів – Брно – від 1 999 грн;

Київ – Прага – від 2 499 грн;

Одеса – Плзень – від 2 499 грн;

Львів – Берлін – від 2 499 грн;

Львів – Мюнхен – від 2 499 грн;

Львів – Франкфурт – від 2 499 грн;

Львів – Штутгарт – від 2 499 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українські студенти можуть дешевше подорожувати Європою з FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постійна знижка 10% на автобусні квитки. Для цього потрібна картка ESNcard і персональний промокод під час бронювання.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо загроза застала вас під час повітряної тривоги при перетині кордону. Працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці. При цьому залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.