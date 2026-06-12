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Главная Транспорт Можно ли летать Ryanair беременной: что нужно знать будущим мамам

Можно ли летать Ryanair беременной: что нужно знать будущим мамам

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 16:00
Полет с Ryanair: правила и ограничения для беременных в июне 2026 года
Посадка на самолет Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Начался сезон летних отпусков, и многие уже запланировали, где насладиться солнцем и природой. Однако идеальный отдых может испортить, казалось бы, мелочь. В частности, ирландский лоукостер Ryanair не пускает на борт пассажиров, у которых нет этого документа.

Об этом пишет The Mirror, передает Новини.LIVE.

Документ, без которого не пустят в самолет Ryanair

Некоторым пассажирам для совершения полета может понадобиться дополнительный документ. В частности, кроме паспорта, беременным пассажиркам может потребоваться специальная справка от врача или акушерки.

Однако необходимость предъявления беременной пассажиркой справки о пригодности к полету зависит от срока беременности.

В этом документе, который должен быть надлежащим образом подписан или заверен печатью врача, также должны быть указаны детали беременности, в частности важные медицинские особенности и данные о том, ожидает ли беременная рождение двойни или тройни.

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Ryanair разрешает пассажиркам летать без вышеупомянутой справки до 28 недели беременности. После этого срока для посадки в самолет необходимо предъявлять этот документ бортпроводникам. Справка должна быть выдана не позднее чем за две недели до даты забронированного рейса.

Если будущая мама ждет двойню или тройню, справка о пригодности к полетам необходима на сроке от 28 до 32 недель, летать в таком случае запрещается уже после 32-й недели беременности. При одноплодной беременности на борт не пустят даже со справкой уже после 36-й недели беременности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пассажиров Ryanair могут пересадить даже несмотря на забронированное место. Перевозчик строго соблюдает требования по весу и балансу в самолете. Именно эти факторы могут повлиять на то, где именно вам придется сидеть.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с уменьшением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

авиарейсы путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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