Політ з Ryanair: правила та обмеження для вагітних у червні 2026 року

Посадка в літак Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Стартував сезон літніх відпусток і багато хто вже спланував, де насолодитися сонцем та природою. Проте ідеальний відпочинок може зіпсувати здавалось би дрібниця. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair не пускає на борт пасажирів, які не мають цього документу.

Про це пише The Mirror, передає Новини.LIVE.

Документ, без якого не пустять в літак Ryanair

Деяким пасажирам для здійснення польоту може знадобитися додатковий документ. Зокрема, окрім паспорта, вагітним пасажиркам може необхідна спеціальна довідка від лікаря або акушерки.

Проте необхідність пред’явлення вагітною пасажиркою довідки про придатність до польоту залежить від терміну вагітності.

У цьому документі, який має бути належним чином підписаний або завірений печаткою лікаря, також повинні бути вказані деталі вагітності, зокрема важливі медичні особливості та дані про те, чи очікує вагітна народження двійні або трійні.

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Ryanair дозволяє пасажиркам літати без вищезазначеної довідки до 28 тижня вагітності. Після цього терміну для входу у літак треба показувати цей документ бортпровідникам. Довідка має бути видана не пізніше ніж за два тижні до дати заброньованого рейсу.

Якщо майбутня мама чекає на двійню чи трійню, довідка про придатність до польотів необхідна на терміні від 28 до 32 тижнів, літати в такому випадку забороняється вже після 32-го тижня вагітності. При одноплідній вагітності на борт не пустять навіть із довідкою вже після 36-го тижня вагітності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажирів Ryanair можуть пересадити навіть попри заброньоване місце. Перевізник суворо дотримується вимог щодо ваги та балансу в літаку. Саме ці фактори можуть вплинути на те, де саме вам доведеться сидіти.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.