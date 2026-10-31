Путешествие на самолете: какие лекарства запрещено принимать перед полетом

Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Пассажиры обычно перед полетом переживают из-за багажа или необходимых документов. Однако путешественникам не стоит забывать о своём здоровье. В частности, приём некоторых лекарств перед полетом может ухудшить самочувствие.

Об этом пишет Daily Mail, сообщает Новини.LIVE.

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Опиоидные обезболивающие

Опиоиды вызывают сонливость, но на высоте их действие может значительно усиливаться. Такие препараты могут вызывать головокружение, тошноту и спутанность сознания. Перед полетом лучше принять неопиоидные анальгетики, в частности ибупрофен или ацетаминофен.

Снотворные препараты

Из-за снотворного пассажиры могут чувствовать себя чрезмерно вялыми и дезориентированными. Это очень рискованно, ведь в случае чрезвычайной ситуации на борту вы не сможете вовремя среагировать и следовать инструкциям бортпроводников и пилотов.

Успокоительные препараты

Седативные препараты во время полёта могут вызвать проблемы с дыханием и даже привести к потере сознания. Если полёт вызывает у вас тревогу, попробуйте техники глубокого дыхания или мелатонин.

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Диуретики

Диуретики помогают справиться с отеками и кровяным давлением, но во время их приема необходимо пить много воды. Однако мало кто задумывается о том, что полет и так обезвоживает ваш организм, поэтому диуретики могут вызвать головокружение и слабость.

Препараты, разжижающие кровь

Многочасовое сидение повышает риск образования тромбов. В частности, если пассажир ударится или поранится во время полета, даже незначительная травма может вызвать сильное кровотечение. Пассажирам следует вставать и двигаться каждый час в салоне самолета, а также лучше надеть компрессионные носки.

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