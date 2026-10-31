Подорож літаком: які ліки заборонено вживати перед літаком

Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Пасажири зазвичай переживають перед польотом переживають через багаж чи потрібні документи. Проте мандрівникам не варто забувати про своє здоров'я. Зокрема, вживання деяких ліків перед літаком може погіршити самопочуття.

Про це пише Daily Mail, передає Новини.LIVE.

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Опіоїдні знеболювальні

Опіоїди викликають сонливість, але на висоті їхня дія може значно підсилюватись. Такі препарати можуть викликати запаморочення, нудоту та сплутаність свідомості. Перед польотом краще прийняти неопіоїдні альтернативи знеболювальних, зокрема ібупрофен або ацетамінофен.

Снодійні препарати

Через снодійне пасажири можуть почуватися надмірно млявим та дезорієнтованим. Це дуже ризиковано, адже у випадку надзвичайної ситуації на борту ви не зможете вчасно зреагувати та дотримуватись інструкцій бортпровідників і пілотів.

Заспокійливі ліки

Седативні препарати під час польоту можуть спричинити проблеми з диханням та навіть призвести до втрати свідомості. Якщо політ викликає у вас тривогу, спробуйте техніки глибокого дихання або мелатонін.

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Діуретики

Діуретики допомагають впоратися з набряками і кров'яним тиском, але під час їх вживання необхідно пити багато води. Проте мало хто замислюється про те, що політ і так зневоднює ваш організм, тому діуретики можуть викликати запаморочення й слабкість.

Препарати, що розріджують кров

Багатогодинне сидіння підвищує ризик утворення тромбів. Зокрема, якщо пасажир вдариться чи пораниться під час польоту, навіть незначна травма може спричинити сильну кровотечу. Пасажирам варто вставати і рухатися щогодини у салоні літака, також краще вдягнути компресійні шкарпетки.

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