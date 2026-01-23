Компания Trenitalia планирует запустить поезда Лондон — Париж через тоннель под Ла-Маншем

Тоннель под Ла-Маншем. Фото: Postimees

Итальянский государственный железнодорожный оператор Trenitalia готовится выйти на один из самых загруженных маршрутов Европы — между Лондоном и Парижем. Компания планирует запустить собственные поезда через тоннель под Ла-Маншем до 2029 года,

Таким образом компания опередит потенциальных конкурентов минимум на год, сообщает ЦТС.

Реклама

Читайте также:

Новый вызов для Eurostar

Trenitalia рассматривает маршрут Лондон — Париж как стратегический. Речь идет о полноценной конкуренции, так как компания планирует до десяти рейсов в каждом направлении ежедневно. Это прямой вызов для компании Eurostar, которая за многие годы фактически монополизировала перевозку пассажиров через Ла-Манш.

Амбиции итальянцев подкреплены значительными средствами — компания получила инвестиционную поддержку от американского фонда на сумму около 1 млрд евро. Эти деньги пойдут на подготовку инфраструктуры, сертификацию и запуск услуги.

Почему это важно для пассажиров

Рынок перевозок через Евротоннель постепенно открывается для новых компаний. После пандемии пассажиропоток между Британией и континентальной Европой восстанавливается, а спрос на быстрые железнодорожные поездки снова растет. В такой ситуации идея конкуренции выглядит давно назревшей.

Кстати, Trenitalia уже имеет опыт активного выхода на чужие рынки. Компания успешно запустила скоростные поезда во Франции и Испании, предлагая альтернативу национальным операторам, при этом часто с более низкими ценами и современным сервисом.

Ранее мы сообщали, что одна из стран ЕС ввела единый транспортный абонемент —теперь за 60 евро можно путешествовать где угодно.

Также мы писали, что Украина и Румыния построят новую скоростную дорогу на границе.