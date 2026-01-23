Відео
Україна
Багато пасажирів — у Євротунелі курсуватиме більше поїздів

Багато пасажирів — у Євротунелі курсуватиме більше поїздів

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:32
Компания Trenitalia планує запустити поїзди Лондон – Париж через тунель під Ла-Маншем
Тунель під Ла-Маншем. Фото: Postimees

Італійський державний залізничний оператор Trenitalia готується вийти на один із найзавантаженіших маршрутів Європи — між Лондоном і Парижем. Компанія планує запустити власні поїзди через тунель під Ла-Маншем до 2029 року,

Таким чином компанія випередить потенційних конкурентів щонайменше на рік, повідомляє ЦТС.

Читайте також:

Новий виклик для Eurostar

Trenitalia розглядає маршрут Лондон — Париж як стратегічний. Йдеться про повноцінну конкуренцію, так як компанія планує до десяти рейсів у кожному напрямку щодня. Це прямий виклик для компанії Eurostar, яка за багато років фактично монополізувала перевезення пасажирів через Ла-Манш.

Амбіції італійців підкріплені значними коштами — компанія отримала інвестиційну підтримку від американського фонду на суму близько 1 млрд євро. Ці гроші підуть на підготовку інфраструктури, сертифікацію та запуск послуги.

Чому це важливо для пасажирів

Ринок перевезень через Євротунель поступово відкривається для нових компаній. Після пандемії пасажиропотік між Британією та континентальною Європою відновлюється, а попит на швидкі залізничні поїздки знову зростає. У такій ситуації ідея конкуренції виглядає давно назрілою.

До речі, Trenitalia вже має досвід активного виходу на чужі ринки. Компанія успішно запустила швидкісні поїзди у Франції та Іспанії, пропонуючи альтернативу національним операторам, при цьому часто з нижчими цінами та сучаснішим сервісом.

Раніше ми повідомляли, що одна з країн ЄС запровадила єдиний транспортний абонемент — тепер за 60 євро можна подорожувати будь де. 

Також ми писали, що Україна й Румунія збудують нову швидкісну дорогу на кордоні.

Франція Великобританія залізниця перевезення пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
