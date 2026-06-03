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Главная Транспорт Международные поезда УЗ: почему билеты дороже внутренних рейсов

Международные поезда УЗ: почему билеты дороже внутренних рейсов

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 10:42
Путешествие с УЗ за границу: как устанавливаются цены на билеты
Пассажиры едут в международном поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

За последние годы Укрзализныця заметно расширила количество международных поездов. Украинцы имеют возможность путешествовать по железной дороге в города Польши, Венгрии, Австрии и других.

О том, что входит в цену билета на международный поезд рассказала УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Как высчитывают стоимость билетов на международные рейсы УЗ

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, почему цены на прямые поезда в Европу в разы выше, за поездку с пересадками в пределах Украины.

В частности, билет из Киева в Перемышль стоит 2596 грн. В то же время, поездка с пересадками, Киев-Львов (759 грн) и Львов-Перемышль (977 грн) обойдется в 1736 грн.

Путешественница спросила, почему один и тот же путь может обойтись с разницей в 860 гривен.

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В УЗ объяснили, что для международных перевозок и внутренних перевозок действуют различные принципы тарифообразования.

В частности, на участке Львов-Перемышль стоимость билетов устанавливаются в соответствии с международными тарифами и привязана к швейцарскому франку как расчетной валюты.

Перевозчик добавил, что именно из-за этой привязки стоимость билетов на международные рейсы не определяется простым сложением стоимости отдельных внутренних участков маршрута. Однако покупая билеты с пересадками пассажиры могут заметно сэкономить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, с какого возраста дети имеют право сами путешествовать поездами Укрзализныци. Перевозчик подчеркнул, что согласно украинскому законодательству в соответствии со статьей 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет. После этого возраста он уже может путешествовать самостоятельно.

Укрзализныця Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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