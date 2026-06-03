Подорож з УЗ за кордон: як встановлюються ціни на квитки

Пасажири їдуть у міжнародному потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

За останні роки Укрзалізниця помітно розширила кількість міжнародних потягів. Українці мають можливість мандрувати залізницею до міст Польщі, Угорщини, Австрії та інших.

Про те, що входить у ціну квитка на міжнародний потяг розповіла УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Як вираховують вартість квитків на міжнародні рейси УЗ

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чому ціни на прямі потяги до Європи в рази вищі, за поїздку з пересадками в межах України.

Зокрема, квиток з Києва до Перемишля вартує 2596 грн. В той же час, поїздка з пересадками, Київ-Львів (759 грн) та Львів-Перемишль (977 грн) обійдеться у 1736 грн.

Мандрівниця запитала, чому один і той же шлях може обійтися із різницею у 860 гривень.

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В УЗ пояснили, що для міжнародних перевезень та внутрішніх перевезень діють різні принципи тарифоутворення.

Зокрема, на ділянці Львів — Перемишль вартість квитків встановлюються відповідно до міжнародних тарифів та прив'язана до швейцарського франка як розрахункової валюти.

Перевізник додав, що саме через цю прив'язку вартість квитків на міжнародні рейси не визначається простим додаванням вартості окремих внутрішніх ділянок маршруту. Проте купуючи квитки з пересадками пасажири можуть помітно заощадити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали, з якого віку діти мають право самі мандрувати потягами Укрзалізниці. Перевізник підкреслив, що відповідно до українського законодавства відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України, малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років. Після цього віку вона вже може подорожувати самостійно.