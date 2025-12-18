Видео
Главная Транспорт Между Украиной и Румынией заработает новый мост — детали

Между Украиной и Румынией заработает новый мост — детали

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 13:40
Вскоре в Украине откроют автомобильный мост через Тису — детали
Новый мост через Тису. Фото: facebook.com/gabizetea

Через реку Тиса на границе Украины и Румынии проложили автомобильный мост. На этой неделе он прошел испытания — успешно выдержал 8 грузовиков. Его планируют открыть уже в ближайшее время.

Об этом сообщил председатель уездного совета округа Марамуреш Габриэль Валер Зетеа.

Читайте также:

Новый мост через Тису

Отмечается, что по новому мосту проехало 8 грузовиков, каждый из которых был загружен 40 тоннами щебня. То есть общий вес нагрузки составил 320 тонн. Испытания начались на румынской стороне, на участке, поднятом над водой, а затем продолжились на украинской стороне.

"Мост имеет 240 метров: 70 м на румынской стороне, 100 м в центральной части и 70 м на украинской стороне. Вся площадка, вместе с таможенной зоной, простирается почти на 1 километр", — говорится в сообщении.

None - фото 1
Новый мост через Тису. Фото: facebook.com/gabizetea

Председатель уездного совета округа заявил, что сейчас мост приближается к завершению на обоих берегах. Введение его в эксплуатацию планируется в начале следующего года.

Ранее мы рассказывали, что в Украине рассматривают возможность внедрения платы за пользование дорог. Такой шаг должен не только помочь в восстановлении инфраструктуры, но и стимулировать экономику страны.

Также мы писали, где построили дорогу, на которой электрокары могут заряжаться прямо во время движения.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
