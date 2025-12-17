В Украине введут платные дороги — что известно

Дороги в Украине. Фото Новини.LIVE

В Украине рассматривают возможность внедрения платы за пользование дорог. Некоторые виды транспорта смогут пользоваться ими бесплатно. Такие шаги должны не только помочь в восстановлении инфраструктуры, но и стимулировать экономику страны.

Об этом пишет Forbes.

Реклама

Читайте также:

Платные дороги в Украине

По словам заместителя министра развития общин и территорий Алена Шкрум, ведомство сейчас разрабатывает вариант внедрения в стране платных дорог. В частности, новый закон о публично-частном партнерстве позволяет реализовывать такие проекты даже в разгар войны.

Шкрум объяснила, что наиболее реальным вариантом является классическая концессия (толлинговая модель). Это система олпаты, которая зависит от влияния конкретного вида транспорта на окружающую среду и дорогу.

В частности, плату планируется взимать с грузовиков, вес которых превышает 12 тонн. В то же время пассажирский транспорт будет пользоваться дорогами без дополнительной платы.

Шкрум добавила, что такая система уже успешно работает во многих странах Европы. Она позволяет инвесторам возвращать свои вложения без социального давления.

Чиновница объяснила, что это также позволит привлечь частные компании к строительству инфраструктуры и создать новые рабочие места, что крайне важно для поддержки экономики Украины в это сложное время.

Ранее мы рассказывали, что Германия — это страна, в которой нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках.

Также мы писали, где построили дорогу, на которой электрокары могут заряжаться прямо во время движения.