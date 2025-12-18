Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Між Україною та Румунією запрацює новий міст — деталі

Між Україною та Румунією запрацює новий міст — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 13:40
Незабаром в Україні відкриють автомобільний міст через Тису — деталі
Новий міст через Тису. Фото: facebook.com/gabizetea

Через річку Тису на кордоні України та Румунії проклали автомобільний міст. Цього тижня він пройшов випробування — успішно витримав 8 вантажівок. Його планують відкрити вже найближчим часом.

Про це повідомив голова повітової ради округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа.

Реклама
Читайте також:

Новий міст через Тису

Зазначається, що новим мостом проїхало 8 вантажівок, кожна з яких була завантажена 40 тоннами щебеню. Тобто загальна вага навантаження склала 320 тонн. Випробування розпочалися на румунській стороні, на ділянці, піднятій над водою, а потім продовжилися на українській стороні.

"Міст має 240 метрів: 70 м на румунській стороні, 100 м в центральній частині і 70 м на українській стороні. Весь майданчик, разом з митною зоною, простягається майже на 1 кілометр", — йдеться в повідомленні.

None - фото 1
Новий міст через Тису. Фото: facebook.com/gabizetea

Голова повітової ради округу заявив, що нині міст наближається до завершення на обох берегах. Введення його в експлуатацію планується на початку наступного року. 

Раніше ми розповідали, що в Україні розглядають можливість впровадження плати за користування доріг. Такий крок має не лише допомогти у відновленні інфраструктури, а й стимулюватиме економіку країни.

Також ми писали, де збудували дорогу, на якій електрокари можуть заряджатися прямо під час руху.

міст транспорт будівництво Румунія річка Тиса
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації