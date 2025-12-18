Незабаром в Україні відкриють автомобільний міст через Тису — деталі

Між Україною та Румунією запрацює новий міст — деталі
Через річку Тису на кордоні України та Румунії проклали автомобільний міст. Цього тижня він пройшов випробування — успішно витримав 8 вантажівок. Його планують відкрити вже найближчим часом.
Про це повідомив голова повітової ради округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа.
Новий міст через Тису
Зазначається, що новим мостом проїхало 8 вантажівок, кожна з яких була завантажена 40 тоннами щебеню. Тобто загальна вага навантаження склала 320 тонн. Випробування розпочалися на румунській стороні, на ділянці, піднятій над водою, а потім продовжилися на українській стороні.
"Міст має 240 метрів: 70 м на румунській стороні, 100 м в центральній частині і 70 м на українській стороні. Весь майданчик, разом з митною зоною, простягається майже на 1 кілометр", — йдеться в повідомленні.
Голова повітової ради округу заявив, що нині міст наближається до завершення на обох берегах. Введення його в експлуатацію планується на початку наступного року.
