Незабаром в Україні відкриють автомобільний міст через Тису — деталі

Новий міст через Тису. Фото: facebook.com/gabizetea

Через річку Тису на кордоні України та Румунії проклали автомобільний міст. Цього тижня він пройшов випробування — успішно витримав 8 вантажівок. Його планують відкрити вже найближчим часом.

Про це повідомив голова повітової ради округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа.

Реклама

Читайте також:

Новий міст через Тису

Зазначається, що новим мостом проїхало 8 вантажівок, кожна з яких була завантажена 40 тоннами щебеню. Тобто загальна вага навантаження склала 320 тонн. Випробування розпочалися на румунській стороні, на ділянці, піднятій над водою, а потім продовжилися на українській стороні.

"Міст має 240 метрів: 70 м на румунській стороні, 100 м в центральній частині і 70 м на українській стороні. Весь майданчик, разом з митною зоною, простягається майже на 1 кілометр", — йдеться в повідомленні.

Новий міст через Тису. Фото: facebook.com/gabizetea

Голова повітової ради округу заявив, що нині міст наближається до завершення на обох берегах. Введення його в експлуатацію планується на початку наступного року.

Раніше ми розповідали, що в Україні розглядають можливість впровадження плати за користування доріг. Такий крок має не лише допомогти у відновленні інфраструктури, а й стимулюватиме економіку країни.

Також ми писали, де збудували дорогу, на якій електрокари можуть заряджатися прямо під час руху.