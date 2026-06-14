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Главная Транспорт Между станциями "Житомирская" и "Святошин" скрыта недостроенная станция

Между станциями "Житомирская" и "Святошин" скрыта недостроенная станция

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 07:32
Киевское метро: какая недостроенная станция находится между «Житомирской» и «Святошинской»
Киевское метро. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно киевский метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Киевляне и гости города даже не подозревают о тайнах, которые скрывают его стены. В частности, на одной из старейших линий метрополитена эта станция так и не была открыта.

Об этом сообщает "ТиКиїв" в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

Что скрывает красная ветка метро в Киеве

Станция метро "Житомирская" была открыта 24 мая 2003 года. Она является единственной в Киеве станцией, где рядом с названием "Житомирская" на путевых стенах размещена полная надпись "Станция метро Житомирская".

Мало кто из пассажиров знает о том, что между станциями метро "Житомирская" и "Святошин" должна была быть еще одна станция.

Именно между этими станциями расположен один из самых длинных участков на красной линии. Дело в том, что между ними спрятана недостроенная станция "Проспект Вернадского", однако она так и осталась "на бумаге".

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@ty_kyiv

Вторая станция красной ветки в нашей традиционной рубрике «История станций метро». Какая станция должна была появиться между Святошином и Житомирской? Смотрите в нашем сюжете 😇 #ТиКиев #киев #метрокиев #киевскийметрополитен #житомирская

♬ оригинальный звук - ТиКиев

Когда-то станция метро Житомирская обслуживала от 36 до 42 тысяч пассажиров ежедневно. Красная линия является самой старой, она насчитывает 18 станций и простирается на более чем 20 километров.

Ранее Новини.LIVE показывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а раз в месяц — генеральную. На мытье вагонов, несмотря на автоматику, тратится немало воды — около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции метро Киева. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что подсчеты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Киев общественный транспорт станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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